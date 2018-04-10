Поставщики предупредили ритейлеров о росте цен на технику и электронику. Пора бежать за новым телевизором?

Европейские поставщики предупредили «Эльдорадо» и « М. Видео » о возможном повышении закупочных цен на бытовую технику и электронику из‐за ослабления курса рубля. Названия конкретных компаний неизвестны. «360» узнал, стоит ли бежать в торговые центры, чтобы успеть купить технику по старой цене.

О том, что европейские производители предупредили торговые сети о росте цен, сообщил «Интерфакс» . Цены могут подняться на 5-10%. «Из-за ослабления курса рубля в перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре цен на 5-10%», — заявила агентству представитель «Эльдорадо».

В первую очередь рост цен коснется европейских компаний, у которых нет локальных производств в России . Названия конкретных производителей неизвестны.

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О повышении цен объявили в том числе производители смартфонов, ноутбуков и другой цифровой электроники, сообщил «Ведомостям» сотрудник крупного продавца техники. При этом он не назвал конкретные бренды.

В «М. Видео» «360» заявили, что делают все возможное, чтобы удержать текущий уровень розничных цен. Такой же комментарий «360» предоставили в «Эльдорадо»: «Мы следим за ситуацией и будем стараться удерживать стоимость товаров максимально долго».

«М. Видео» и «Эльдорадо» входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева . «Самфар» приобрела «Эльдорадо» в конце 2016 года. Весной 2017 года она получила контрольный пакет акций ПАО «М. Видео». Теперь группа планирует объединить две сети.

Ажиотажа не будет

Цены начнут расти через через два-три месяца, причем это коснется только тех компаний, которые не занимались хеджированием рисков по отношению к доллару и евро, заявил «360» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин . «У большинства крупных компаний есть хеджирование на полгода, соответственно, если они и будут менять цены, то они будут исходить из того, что они так хотят. Но я думаю, что они менять по факту не будут», — сказал Муртазин.

Аналитик считает, что новости о повышении цен не приведут к скачку потребления. Он напомнил, что, когда произошел скачок доллара до 62 рублей, роста потребления не произошло. «Все уже спокойно к этому относятся, потребляют в спокойном режиме. Если бы [скачок] курса был действительно большой, на десятки процентов, тогда бы мы увидели скачок потребления. Сейчас его не может быть по определению», — сказал Муртазин.

Эксперт считает, что дорожать будут отдельные категории товаров, но «в целом все будут стараться держать стоимость товаров на том же уровне». Если говорить о смартфонах, то у крупных компаний — Samsung, Apple , Sony — заложено хеджирование рисков, поэтому цены на их продукцию не изменятся, считает Муртазин.

Магазины используют любую возможность, чтобы люди покупали их товар. Те же скачки курса [происходили], мы многократно слышали заявления: покупайте сегодня, завтра не будет. Завтра наступало — люди купили, все равно все было, даже по более выгодным ценам. Но люди уже потратили деньги

— Эльдар Муртазин.