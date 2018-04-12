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В Японии уволился глава производящей подушки безопасности компании
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В Японии уволился глава производящей подушки безопасности компании 

Российская Газета 5 минут назад
Фото: Российская Газета
Руководитель японской компании Takata, выпускающей подушки и ремни безопасности, подал в отставку.
Место Сигэхисы Такаты займет бывший исполнительный директор корпорации Ёитиро Номура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
Напомним, еще в июне прошлого года Takata объявила о банкротстве. Финансовые проблемы у компании начались после целой серии инцидентов с подушками безопасности, которые самопроизвольно раскрывались в процессе движения автомобиля. А при аварии в людей летели шрапнель из кусочков пластика и металла. Дефекты стали причиной более десятка смертей в США. Для исправления брака по всему миру были отозваны более 100 миллионов автомобилей.
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