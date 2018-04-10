Подушки безопасности Takata: Компании получат возмещение в 182 миллиона долларов

General Motors , Fiat Chrysler Automobiles и Ford получат 182,3 миллиона долларов из специального фонда возмещения убытков, созданного в последствии ситуации с неисправными подушками безопасности Takata.

Как сообщает Detroit News, во вторник окружной суд Соединенных Штатов в Восточном округе штата Мичиган подтвердил, что General Motors получит 86,8 миллиона долларов, Fiat Chysler Automobiles — 51,8 миллионов долларов и Ford — 43,7 миллионов долларов. Из десятков миллионов надувных подушек Takata, отозванных в Соединенных Штатах, Honda была вынуждена изъять рекордное количество транспортных средств. В связи с этим японский производитель получает максимальное возмещение в 121,5 миллиона долларов.

Оставшаяся часть фонда в 850 миллионов долларов была получена другими 60 компаниями, которые также пострадали от неисправных надувных подушек безопасности.

Напоминаем, Takata является крупнейшим производителем подушек безопасности в Соединенных Штатах. На этот раз неисправные компоненты от компании спровоцировали 22 смертей по всему миру, большинство из которых произошли на автомобили Honda. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, только 22,3 миллиона из 50 миллионов подушек безопасности, отозванных до 2 марта, были отремонтированы.