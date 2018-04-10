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Лондонская биржа ограничит торговлю металлом «Русала»
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Лондонская биржа металлов с 17 апреля временно ограничит торговлю металлом «Русала» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лондонская биржа металлов с 17 апреля временно ограничит торговлю металлом "Русала" — биржа.
ТАСС: последние новости
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