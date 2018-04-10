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Лондонская биржа ограничит торговлю металлом «Русала»
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Лондонская биржа металлов с 17 апреля временно ограничит торговлю металлом «Русала»
ТАСС
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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Лондонская биржа металлов с 17 апреля временно ограничит торговлю металлом
"Русала"
— биржа.
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