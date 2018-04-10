ФАС оштрафовала «Новартис фарма» почти на 1 млн руб. за завышение цен на онкопрепарат 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ООО «Новартис фарма» за завышение цен на онкологический препарат «Тайверб», сообщает служба.
«9 апреля 2018 года ООО «Новартис Фарма» привлечено к административной ответственности за продажу на территории Российской Федерации лекарственного препарата с торговым наименованием «Тайверб» (МНН «Лапатиниб») по монопольно высокой цене», — говорится в сообщении.
Штраф составил 912,5 тыс. рублей.
«В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган установил, что в 2016 году ООО «Новартис фарма» была введена «новая система скидок и бонусов», которая, как это ни парадоксально, привела к увеличению цены препарата. В результате таких манипуляций с ценообразованием нарушитель обязан заплатить штраф и снизить цену лекарственного препарата в соответствии с выданным предписанием», — отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярёв.