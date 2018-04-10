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ФАС оштрафовала «Новартис фарма» почти на 1 млн руб. за завышение цен на онкопрепарат
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ФАС оштрафовала «Новартис фарма» почти на 1 млн руб. за завышение цен на онкопрепарат 

Rambler News Service 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ООО «Новартис фарма» за завышение цен на онкологический препарат «Тайверб», сообщает служба.
«9 апреля 2018 года ООО «Новартис Фарма» привлечено к административной ответственности за продажу на территории Российской Федерации лекарственного препарата с торговым наименованием «Тайверб» (МНН «Лапатиниб») по монопольно высокой цене», — говорится в сообщении.
Штраф составил 912,5 тыс. рублей.
«В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган установил, что в 2016 году ООО «Новартис фарма» была введена «новая система скидок и бонусов», которая, как это ни парадоксально, привела к увеличению цены препарата. В результате таких манипуляций с ценообразованием нарушитель обязан заплатить штраф и снизить цену лекарственного препарата в соответствии с выданным предписанием», — отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярёв.
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