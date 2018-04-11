В центре Петербурга образовалась очередь в пункт обмена валюты

С. - ПЕТЕРБУРГ , 11 апр — РИА Новости . Очередь на обмен валюты из 30-40 человек появилась в среду днем у одного из обменных пунктов в центре Петербурга.

Как передает корреспондент РИА Новости, у входа в обменный пункт в Лиговском переулке рядом с Московским вокзалом возникла очередь примерно из 30-40 человек.

Все горожане, опрошенные РИА Новости, отметили, что меняют рубли на валюту «по личной необходимости», не связав свои действия с падением курса рубля. «Просто мне надо, поскольку я собираюсь в поездку», — сказала собеседница агентства. Другая женщина отметила, что, наоборот, меняет валюту на рубли. Большинство стоявших в очереди отказались сообщить цель своего присутствия в обменном пункте.

В то же время в городских банках пока не наблюдается ажиотажного спроса на валюту. Так, в отделении Сбербанка на Невском проспекте близ того обменного пункта, где образовалась очередь, в среду днем не оказалось желающих купить или продать валюту. «У нас все спокойно, валюта в наличии есть», — сказала РИА Новости сотрудница отделения. Она предположила, что очередь в обменном пункте связана с тем, что к купле-продаже там предлагается разная валюта, тогда как в банках покупают и продают, как правило, только доллары и евро.

Сотрудник "Кетовского коммерческого банка" из отделения рядом с Сенной площадью сообщил РИА Новости, что ажиотажного спроса пока нет. «Небольшие очереди возникают время от времени, но так бывает каждый день», — отметил он.