Шутки про рубль. Новая серия

В Рунете уже стало традицией реагировать на резкое падение национальной валюты стихами и фотожабами. Отличить свежие произведения от тех, что были рождены, например, в 2014 году сложно, ведь через отметки в 63 и 78 по доллару и евро рубль уже проходил. Так или иначе, сегодня актуальны некоторые старые шутки.

Весна-то какая пришла, посмотри! Сбежать бы с работы, все бросив. Доллар растет — уже 63, Евро — 78…

Смешные санкции США не повлияли на курс доллара к рублю. Аж на два рубля за утро не повлияли!

Шариков обращается к Преображенскому: профессор, ну как ты не понимаешь, у них один паршивый евро, а у нас целых 75 рублей! Я, наверно, iPhone никогда не куплю.

Курс рубля преодолел психологически важную отметку: «Всем уже наплевать»

За евро дают 75 рублей, а за рубль — можно уже и в табло получить…

Звонил доллар по сто, сказал скоро будет…

И о несмешном. Опыт прошлых обвалов показывает, что россияне массово бегут покупать доллары, как раз тогда, когда они стоят максимально дорого.