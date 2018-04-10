Шутки про рубль. Новая серия 

В Рунете уже стало традицией реагировать на резкое падение национальной валюты стихами и фотожабами. Отличить свежие произведения от тех, что были рождены, например, в 2014 году сложно, ведь через отметки в 63 и 78 по доллару и евро рубль уже проходил. Так или иначе, сегодня актуальны некоторые старые шутки.
Весна-то какая пришла, посмотри! Сбежать бы с работы, все бросив. Доллар растет — уже 63, Евро — 78…
Смешные санкции США не повлияли на курс доллара к рублю. Аж на два рубля за утро не повлияли!
Шариков обращается к Преображенскому: профессор, ну как ты не понимаешь, у них один паршивый евро, а у нас целых 75 рублей! Я, наверно, iPhone никогда не куплю.
Курс рубля преодолел психологически важную отметку: «Всем уже наплевать»
За евро дают 75 рублей, а за рубль — можно уже и в табло получить…
Звонил доллар по сто, сказал скоро будет…
И о несмешном. Опыт прошлых обвалов показывает, что россияне массово бегут покупать доллары, как раз тогда, когда они стоят максимально дорого.