Обвал курса риала подрывает экономический рост Ирана

Москва , 10 апреля — «Вести. Экономика» Второй раз за два месяца иранский риал достиг рекордного минимума по отношению к доллару США на фоне опасений относительно экономики Ирана и стремления некоторых валютных дилеров приостановить торговлю.

По данным Iranian Students' News Agency, риал упал до рекордного минимума, достигнув отметки в 57 тыс. против доллара к концу дня на нерегулируемом валютном рынке. По данным ISNA, несколько дилеров по обмену иностранной валюты объявили, что они прекратили продавать как доллары, так и евро.

В феврале доллар впервые пробил отметку в 50 тыс. иранских риалов. Власти арестовали множество трейдеров, которых обвиняли в преднамеренном создании почвы для девальвации, чтобы извлечь из этого выгоду. Центробанк стремился стабилизировать валюту, выпустив облигации и временно разрешив банкам увеличивать ставки по депозитам, пытаясь привлечь инвесторов к доллару.

На прошлой неделе евро также достиг рекордной отметки в 60 тыс. риалов и продавался по цене 70 тыс. риалов к концу воскресенья, сообщает ISNA.

Некоторые трейдеры иностранной валютой отнесли это падение к спекуляциям среди дилеров, которые стремились использовать существующие опасения по поводу более экономического здоровья Ирана, его продолжающейся неспособности получить доступ к финансированию и хрупкости ядерной сделки.

«Одним из факторов является политическое давление, исходящее от американцев. Страны, которые могут работать с нами, по-прежнему видят в Иране высокий риск, и передача денег по-прежнему остается большой проблемой. Еще одна проблема заключается в том, что у нас две разные ставки для валюты. Это означает, что некоторые люди попытаются использовать это несоответствие. Когда они это делают на фоне высоких объемов, это оказывает большое влияние на весь рынок», — заявил источник агентства Bloomberg

Многие предприятия были вынуждены прекратить работу в условиях неопределенности, созданной ценами и наличием импортных материалов.

Некоторые официальные лица заявили, что падение риала является частью более широкого политического заговора против президента Хасана Рухани со стороны его противников, которые стремятся дискредитировать его правительство и возродить беспорядки, которые потрясли страну в декабре.

«Люди и правительство не поддались декабрьскому промышленному социальному кризису и не уступят экономическому и информационному кризису в апреле», — сказал в твиттере старший советник Рухани Хесамодин Ашна.

В понедельник парламент Ирана должен провести специальную встречу с министром экономики и главой Центробанка Ирана, чтобы определить причину колебаний.