Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков

Чиновники не будут ничего предпринимать в связи с обвалом рубля

Санкции США и последовавший за ними обвал на фондовом и валютном рынке не повод для Центрального банка Минфина менять денежно-кредитную политику. Сильных рисков для компаний, которые за понедельник потеряли несколько миллиардов капитализации, чиновники не увидели. Поэтому бизнесу стоит воспринимать происходящее as usual, так как системных мер все равно не последует.

На второй день обвала фондового и валютного рынков финансовые и экономические власти рассказали инвесторам о правилах позитивного отношения к происходящим спекулятивным процессам. Объяснение состоялось на площадке Биржевого форума, который состоялся в Москве в отеле Ritz-Carlton.

Тон объяснений с инвесторами был задан Аркадием Дворковичем . По словам вице-премьера, «котировки акций — это вторичная в данном случае вещь». Главное, считает Дворкович, «минимизировать неопределенность на рынке, обеспечив стабильную работу предприятий, попавших под санкции США, на которых трудятся сотни тысяч людей, если говорить в совокупности о компаниях, подвергшихся санкциям, и контрагентах этих компаний».

Казалось, еще немного и вице-премьер огласит длинный список протекционистских мер, подготовленных правительством за ночь. Дело в том, что накануне премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение правительству готовить такие меры. Но из дальнейших разъяснений вице-премьера оказалось, что обеспечением стабильности сейчас занимаются сами пострадавшие компании, «их юристы, финансисты».

Роль правительства, по его словам, в следующем: «Мы при необходимости будем способствовать сохранению стабильной работы соответствующих предприятий, речь идет именно об этом».

Впрочем, вице-премьер признал, что риск к недружественным шагам с какой-либо стороны является высоким.

«Несмотря на то, что мы добились хороших результатов в диверсификации экономики, у нас остается довольно небольшое число сильных, ведущих компаний», — признал он.

А значит, беспокоиться за будущее российских компаний, попавших под санкции, наверно все-таки стоит. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась признавать кризис кризисом.

«У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности», — заявила Набиуллина.

Но, на ее взгляд, «сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры».

А новый виток санкций, объявленных США в пятницу, 6 апреля, по словам Эльвиры Набиуллиной, «естественно вызывает коррекцию рынка, мы ее наблюдаем».

«На наш взгляд, нужно некоторое время для адаптации финансовой сферы экономики к этим изменившимся внешним условиям, и я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются», — была оптимистична Эльвира Набиуллина.

Рисков не увидел и глава Минэкономиразвития Максим Орешкин , для которого «произошедшие события — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет».

«Есть волатильность, и это нормально. Плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения баланса спроса и предложения, которые происходят», — пообещал министр.

В разгар дискуссии курс доллара приблизился к 64 рублям, а евро превысил 78 рублей. По данным на 17:00 мск за доллар на Мосбирже дают 63,46 рубля, евро стоит 78,37 рубля.

На этом содержательное обсуждение последствий санкций и обвала на валютном и фондовом рынках, последовавшего за ними, во вторник официальные экономические власти завершили.

Высказывания чиновников были дополнены сообщением Минфина о том, что ведомство не планирует менять правила на валютном рынке из-за санкций. Т.е. продолжит покупать валюту за дешевеющие рубли в прежнем объеме для пополнения ФНБ. Чуть

ранее министр финансов Антон Силуанов отказался от поддержки пострадавших от санкций деньгами из резервов. «Наращивание госдолга и трата резервных средств — это „путь в никуда“, создающий риски очередного кризиса» — сказал он.

За оптимизм пострадавшего бизнеса на публике отвечал банкир Олег Тиньков . С трибуны биржевого форума он объявил, что за понедельник «потерял $250 млн». Но оказалось, что у банкира «были дни и похуже, помню $1 млрд за день терял».

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что за понедельник из-за санкций совокупное чистое состояние самых богатых людей России сократилось на $16 млрд, нивелировав весь свой рост год к году.

Впрочем, по словам Тинькова, падение котировок крупнейших российских компаний банкиру только на руку:

«Это, в том числе, возможность приобрести их акции». Поэтому сейчас на рынке не происходит ничего нового, для России это «бизнес as usual».

В завершение демонстрации оптимистичного отношения к потерям четверти миллиарда долларов Олег Тиньков сравнил фондовый рынок с катанием на вулкане. Таким катанием, как признался бизнесмен, он и занимался, «в натуре», на Камчатке.