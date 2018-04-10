Падение рубля обернется инфляцией, но разве это страшно?

Санкции, введенные Минфином США против России , на этот раз сработали. «Черный понедельник» в отечественной экономике продолжился «черным вторником». Акции ведущих компаний не смогли восстановиться после падения. В «дополнительном» минусе оказались бумаги Сбербанка ВТБ . Евро на бирже достигал отметки в 78 рублей, доллар поднимался до 64 рублей. Такая динамика на валютном рынке наблюдалась за последние годы только в конце 2014-го.

«Амортизатор» Набиуллина

«Плавающий курс рубля является одним из амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков», — с умным видом заявила Набиуллина на сегодняшнем Биржевом форуме.

Назвать национальную валюту амортизатором и абсорбатором для доллара и евро — это же просто явка с повинной. Потому что, согласно 75-й статье Конституции РФ, «защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка».

Набиуллина также сделала еще одно удивительное заявление. «Участники рынка адаптируются к новым условиям. Им нужно время на осмысление», — сказала она.

Это как вообще понимать? Какое время на осмысление? Или для Набиуллиной участники рынка — это только игроки на бирже? От новых валютных курсов пострадает большинство населения, поскольку будут автоматически повышены цены на большую часть продуктов питания и промтоваров. Поэтому «неосмысленное» сидение главы ЦБ со сложенными руками вызывает много вопросов.

Кстати, претензии к Набиуллиной высказали сегодня и депутаты Госдумы

«Совершенно очевидно, что происходящее — прямое следствие той валютной политики, которую проводит Центробанк, — заявил депутат Михаил Емельянов . — Когда наш рынок открыт всем спекулятивным ветрам, малейшее внешнеполитическое событие отзывается на нашей валюте».

Эксперты уже спрогнозировали, что резкий скачок валютных курсов спровоцирует рост инфляции до 10 процентов в годовом выражении. Но ведь низкая инфляция — то главное, чем гордится Набиуллина. Неувязка выходит…

И, вероятно, можно забыть о росте ВВП. Эта задача в новых условиях выглядит маловыполнимой.

«Непаникер» Топилин

Новый виток экономического кризиса (а в том, что он начался, почти никто не сомневается) может больно ударит по рынку труда.

Промышленность, торговля и банковская сфера в последние четыре года и так испытывали большие сложности, связанные с ограничениями взаимодействия с западными партнерами и падением реальных доходов населения. Сейчас же речь идет о том, что целые сектора экономики, ориентированные на экспорт, полностью потеряют рынки сбыта. Еще большие ограничения будут введены в отношении наших банков. Поэтому сокращения работников просто неизбежны.

«Да, изменение курса валют может отразиться на рынке труда, но не надо паниковать», — заявил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин в кулуарах Всероссийской недели охраны труда, проходящей сейчас в Сочи

Ну хорошо хоть так выразился. А мог бы, как Набиуллина, резануть, назвав работников, которые попадут под сокращение, «абсорбаторами внешних шоков».

Безработица в России по состоянию на февраль этого года оценивалась в 5 процентов. Но это — только зарегистрированные безработные, которые состоят на учете в службах занятости и получают пособие. Неофициальная цифра, называемая разными экспертами, колеблется в районе 8 — 9 процентов. При этом, согласно соцопросам, почти половина россиян трудоспособного возраста занимаются приработками на стороне. Это означает, что их зарплата по основному месту работы не позволяет им прокормить себя и свои семьи.

Если верить прогнозам, к осени ряды безработных (официальных и неофициальных) могут 300 — 500 тысяч человек. Снижение зарплат (в прямом виде или под маской сокращения рабочего времени) может затронуть еще до 2 миллионов человек. Конечно, «не надо паниковать».

«Спасатель» Дворкович

Казалось бы, в этой ситуации надо в первую очередь продумать спасать российскую экономику, уменьшить воздействие последствий санкций на рядовых потребителей. Но наверху, похоже, озабочены не этим.

Вице-премьер Аркадий Дворкович сегодня заявил, что правительство считает приоритетом помощь лицам и компаниям, включенным в американский санкционный список.

То есть в первую очередь, по мысли Дворковича, надо помогать Дерипаске, который с начала года не вылезает из скандалов, Керимову, чудом избежавшему заточения во Франции, Абрамовичу — владельцу самых больших в мире яхт и особняков.

Вот кого надо спасать, вот кто без помощи погибнет! Они ведь такие несчастные, эти олигархи, им без поддержки — никак! А простой народ и малый бизнес сами выкарабкаются, не впервой…

Во сколько обойдется поддержка олигархов? Такие цифры не называются, но почему-то есть уверенность, что экономить на этом не планируется.

«Совершенно непонятно, откуда правительство будет брать деньги на поддержку олигархов, — прокомментировал сложившуюся ситуацию журналистам известный экономист Михаил Хазин . — Сейчас Дворкович сканирует общественное мнение, прощупывает почву. Если будет резкая реакция, то каких-то совсем уж жестких действий предпринимать не будут. Но если люди согласятся, что миллиардерам надо помочь, могут быть реализованы непопулярные меры: например, повышение налогов, дальнейший разгон инфляции. Чего не сделаешь ради Дерипаски!»

Интересно, что на фоне заявлений о предстоящей помощи государства «пострадавшим» олигархам проявились те, кто пока ни в какие санкционные списки не попал, но тоже, судя по всему, не прочь получить от государства деньжат. Одиозный банкир Олег Тиньков сегодня заявил, что за один только понедельник он потерял 250 миллионов долларов. Возможно, «спасатель» Дворкович услышит и этот «крик о помощи».

Николай ПЕЧЕРНИКОВ,

интернет-журнал «Интересант»