Ученики школы №1231 приняли участие в акции «Разделяй и используй»

Ученики и педагоги школы №1231 поучаствовали 9 апреля в городской акции «Разделяй и используй».

— Дети вместе с преподавателями принесли в пункт приема материалы для вторичной переработки. Предварительно мы их рассортировали. В этой акции принимаем участие каждый год, — подчеркнула заместитель директора учреждения Татьяна Алимова.