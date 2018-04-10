Ученики школы №1231 приняли участие в акции «Разделяй и используй» 

Ученики и педагоги школы №1231 поучаствовали 9 апреля в городской акции «Разделяй и используй».
— Дети вместе с преподавателями принесли в пункт приема материалы для вторичной переработки. Предварительно мы их рассортировали. В этой акции принимаем участие каждый год, — подчеркнула заместитель директора учреждения Татьяна Алимова.
Добавим, что «Разделяй и используй» пройдет в Москве с 9 по 22 апреля. В этот период можно сдать на вторичную переработку макулатуру, пластик, металл, стекло и технические средства. Основной целью акции является популяризация раздельного сбора отходов и бережного отношения к окружающей среде.