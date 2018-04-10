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Директор «Казань-Арены»: «Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно»
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Директор «Казань-Арены»: «Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Директор «Казань Арены» Радик Миннахметов отметил, что новые футбольные стадионы в России будут окупаться долго. Также он признался, что домашний стадион «Рубина» не разрешили переименовать.
— Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно, — приводит "Реальное время" слова Миннахметова. — Потому что если построенный за 500 миллионов долларов объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет.
— Был слух и о продаже названия стадиона.
— Да, были желающие его купить. Рыночная оценка при самом минимуме — один миллион долларов в год. Нам были готовы дать два миллиона. Мы решили, что это хорошая идея с экономической точки зрения, поскольку стадион вышел бы на операционную прибыль. Но нам не разрешили. У нас и так хорошее название.
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