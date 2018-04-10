Китай вкладывает в блокчейн миллиарды долларов. Для этого открылся специальный фонд 

Во время церемонии открытия Ханчжоуского индустриального блокчейн-парка в Китае организаторы мероприятия сообщили журналистам о запуске нового китайского блокчейн-фонда с частичным государственным участием, размер которого составит Ұ10 млрд или $1,6 млрд Работу Xiongan Global Blockchain Innovation Fund на 30% будет финансировать правительство одного из районов Ханчжоу, а также организации Future Science and Technology City Administrative Committee и Hangzhou Haoyu Investment Management. Частная китайская компания Hangzhou Haoyu Investment Management была инициатором таких проектов, как EOS, Qtum, Zcash и SIA. Согласно официальным данным, принимать участие в управлении фонда будут партнеры компании — известный биткойновый инвестор Li Xiaolai и блокчейн-знаменитость Lao Mao. Отметим, что в церемонии открытия Ханчжоуского индустриального блокчейн-парка участвовали крупнейшие блокчейн-проекты со всего мира, в том числе Zhejiang Shimang Blockchain Strategic Development Research Institute. Все эти три организации — новый индустриальный парк, открывшийся фонд и исследовательский институт — будут оказывать научную и финансовую поддержку перспективным блокчейн-проектам в Ханчжоу.
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