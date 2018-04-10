Спортивный агент: Легионеры не имеют понятия, что такое рубль

Баскетбольный агент, просивший не называть его имени, рассказал «КВ», в какой валюте получают деньги баскетболисты и как падение курса рубля отразится на контрактах легионеров.

— Сейчас контракты в российском баскетболе подписываются в рублях или в валюте? — Ряд серьезных клубов пописывает контракты в долларах или евро, но выплаты происходят только в рублях. Вся бухгалтерия давно прозрачна, черным налом, как в 90-е, никто не пользуется. Поэтому все расчеты только в рублях.

— А как же быть в ситуации, которая сложилась сейчас, когда рубль падает? — На этот случай в контрактах существует вилка, она позволяет страховаться от падения рубля.

— Несколько лет назад, когда на валютном рынке в России была паника, помнится, некоторые футбольные клубы заставляли футболистов переподписывать контракты, в которых рубль и доллар (евро) были жестко привязаны. Какое сейчас может быть значение рубля в верхней части вилки? — Все индивидуально, бессмысленно об этом говорить. Каждый контракт заключается агентом игрока, договоренности там сугубо индивидуальные. Например, многим банк сразу конвертирует рубли, как только они поступают на счет.

— Вам уже звонили клиенты-легионеры: все пропало, теряем деньги, надо спасать ситуацию. — Я работаю только с отечественными игроками. Но не думаю, что, допустим, американцы вообще следят за курсом валют в России. Их контракты жестко привязаны к доллару.

— Вам необходимо продлить контракт игрока с клубом по окончании сезона. Как вы будете вести переговоры с клубом, если рубль еще больше обвалится? — Сколько уже было таких кризисов в России. Мне кажется, не меньше трех. Ничего страшного не случится. Клубы летом сформируют свои бюджеты, пересчитают их в долларах или евро, и решат, каких легионеров они смогут себе позволить. Эту ситуацию мы уже неоднократно проходили.

— Допустим, клуб вам предлагает найти легионера на позицию третьего номера. Вы звоните своему клиенту, он отвечает: «В Россию не поеду, там вечно проблемы с рублем». — Я вам пытаюсь объяснить, что иностранные игроки не имеют понятия, что такое рубль. Американцы просто называют свою зарплату в долларах, европейцы — в евро. А дальше — проблемы агента и его умение вести переговоры с клубом.