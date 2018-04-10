Ещё
Спортивный агент: Легионеры не имеют понятия, что такое рубль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спортивный агент: Легионеры не имеют понятия, что такое рубль 

Карельские вести 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Баскетбольный агент, просивший не называть его имени, рассказал «КВ», в какой валюте получают деньги баскетболисты и как падение курса рубля отразится на контрактах легионеров.
— Сейчас контракты в российском баскетболе подписываются в рублях или в валюте? — Ряд серьезных клубов пописывает контракты в долларах или евро, но выплаты происходят только в рублях. Вся бухгалтерия давно прозрачна, черным налом, как в 90-е, никто не пользуется. Поэтому все расчеты только в рублях.
— А как же быть в ситуации, которая сложилась сейчас, когда рубль падает? — На этот случай в контрактах существует вилка, она позволяет страховаться от падения рубля.
— Несколько лет назад, когда на валютном рынке в России была паника, помнится, некоторые футбольные клубы заставляли футболистов переподписывать контракты, в которых рубль и доллар (евро) были жестко привязаны. Какое сейчас может быть значение рубля в верхней части вилки? — Все индивидуально, бессмысленно об этом говорить. Каждый контракт заключается агентом игрока, договоренности там сугубо индивидуальные. Например, многим банк сразу конвертирует рубли, как только они поступают на счет.
— Вам уже звонили клиенты-легионеры: все пропало, теряем деньги, надо спасать ситуацию. — Я работаю только с отечественными игроками. Но не думаю, что, допустим, американцы вообще следят за курсом валют в России. Их контракты жестко привязаны к доллару.
— Вам необходимо продлить контракт игрока с клубом по окончании сезона. Как вы будете вести переговоры с клубом, если рубль еще больше обвалится? — Сколько уже было таких кризисов в России. Мне кажется, не меньше трех. Ничего страшного не случится. Клубы летом сформируют свои бюджеты, пересчитают их в долларах или евро, и решат, каких легионеров они смогут себе позволить. Эту ситуацию мы уже неоднократно проходили.
— Допустим, клуб вам предлагает найти легионера на позицию третьего номера. Вы звоните своему клиенту, он отвечает: «В Россию не поеду, там вечно проблемы с рублем». — Я вам пытаюсь объяснить, что иностранные игроки не имеют понятия, что такое рубль. Американцы просто называют свою зарплату в долларах, европейцы — в евро. А дальше — проблемы агента и его умение вести переговоры с клубом.
Карельские вести: последние новости
Зачищают рынок: эксперты объяснили новые санкции США в отношении России Обвал на фондовом рынке: почему олигархи не подстраховались от санкций Курс доллара и евро побил рекорды: что творится в обменниках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков364
Эрдоган раскритиковал Лаврова113
Китай пошел на уступки США в торговой войне383
В Москве объявили штормовое предупреждение2
Меркель анонсировала встречу без России390
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение