Мосбиржа запустит торги фьючерсами и опционами на легкую нефть и золото

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Московская биржа в апреле этого года запустит торги фьючерсными и опционными контрактами на нефть сорта Light Sweet Crude Oil, а в сентябре на площадке стартуют торги поставочными фьючерсами на золото. Об этом говорится в сообщении биржи.

Фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil и опцион на него станут «зеркальными» контрактами Light Sweet Crude Oil Futures (CL) и Light Sweet Crude Oil Options (LO), торги которыми проводятся на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).

Что касается фьючерсов на золото, эти контракты получат ежемесячный срок исполнения и будут котироваться в рублях за грамм драгоценного металла. Лот контракта составит 10 граммов. Поставка будет осуществляться на спот рынок драгметаллов Московской биржи.