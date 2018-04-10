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Мосбиржа запустит торги фьючерсами и опционами на легкую нефть и золото
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Мосбиржа запустит торги фьючерсами и опционами на легкую нефть и золото 

ТАСС 18 минут назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Московская биржа в апреле этого года запустит торги фьючерсными и опционными контрактами на нефть сорта Light Sweet Crude Oil, а в сентябре на площадке стартуют торги поставочными фьючерсами на золото. Об этом говорится в сообщении биржи.
Фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil и опцион на него станут «зеркальными» контрактами Light Sweet Crude Oil Futures (CL) и Light Sweet Crude Oil Options (LO), торги которыми проводятся на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).
Что касается фьючерсов на золото, эти контракты получат ежемесячный срок исполнения и будут котироваться в рублях за грамм драгоценного металла. Лот контракта составит 10 граммов. Поставка будет осуществляться на спот рынок драгметаллов Московской биржи.
"Мы уверены, новые инструменты существенно расширят возможности инвесторов по реализации торговых стратегий с инструментами срочного рынка, — отметил член правления Мосбиржи, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Игорь Марич. — Также важно, что банки, осуществляющие операции с драгоценными металлами, недропользователи и заводы по обработке цветных металлов смогут эффективно решать задачу по управлению ценовыми рисками с помощью нового инструмента, развитие которого необходимо и для формирования российского бенчмарка на золото".
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