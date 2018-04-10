Россияне скупают бытовую технику на фоне падения рубля

На фоне удешевления рубля отмечается возросший спрос россиян на бытовую технику и электронику, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова

По его словам, наблюдается очень большой ажиотаж в интернет-магазинах.

"Количество кликов на сайтах увеличилось на 15% в субботу, воскресенье и понедельник по сравнению с тем количеством кликов, которые мы наблюдали раньше в эти же дни недели. В субботу уже было много заказов, кто-то уже предвидел удешевление рубля. Если раньше бытовую технику клиенты выбирали в среднем две-три недели, то сейчас этот срок сократился до одной недели. Новые клиенты уже сейчас делают покупки", — сказал Федоров.

По его словам, цены на бытовую технику изменятся в лучшем случае через полтора месяца, если не изменится курс.

Официальный курс евро на вторник вырос почти на 5 рублей до 76,85 руб., курс доллара вырос на 3,8 руб. до 62,36 руб.