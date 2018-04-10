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Россияне скупают бытовую технику на фоне падения рубля
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Россияне скупают бытовую технику на фоне падения рубля 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
На фоне удешевления рубля отмечается возросший спрос россиян на бытовую технику и электронику, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова.
По его словам, наблюдается очень большой ажиотаж в интернет-магазинах.
"Количество кликов на сайтах увеличилось на 15% в субботу, воскресенье и понедельник по сравнению с тем количеством кликов, которые мы наблюдали раньше в эти же дни недели. В субботу уже было много заказов, кто-то уже предвидел удешевление рубля. Если раньше бытовую технику клиенты выбирали в среднем две-три недели, то сейчас этот срок сократился до одной недели. Новые клиенты уже сейчас делают покупки", — сказал Федоров.
По его словам, цены на бытовую технику изменятся в лучшем случае через полтора месяца, если не изменится курс.
Официальный курс евро на вторник вырос почти на 5 рублей до 76,85 руб., курс доллара вырос на 3,8 руб. до 62,36 руб.
Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что ЦБ начнет продажу валюты на рынке, если это будет нужно для сохранения финансовой стабильности.
"Газеты.Ru" ведет онлайн-трансляцию изменения курсов валют.
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