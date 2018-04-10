Цены на жилье вторичного рынка района Западное Дегунино за месяц повысились на 1,7%

Специалисты одного из ведущих агентств в области недвижимости столицы зафиксировали некоторую активность на рынке вторичного жилья Западного Дегунина — квартиры здесь подорожали на 1,7%.

— Средняя стоимость квадратного метра жилья в районе Западное Дегунино на данный момент составляет 128 482 рублей. Это на 1,7% выше, чем в феврале, — сообщил источник в агентстве.

Строчку в рейтинге цен на недвижимость район Западное Дегунино делит с районами Головинский, Восточное Дегунино, Дмитровский Северного округа, а также с районом Северный СВАО. (ск)