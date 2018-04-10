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«Арсенал» ведёт переговоры с Adidas
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«Арсенал» ведёт переговоры с Adidas 

Евро-футбол.Ру 49 минут назад
«Арсенал» ведёт переговоры с компанией Adidas по поводу спонсорского соглашения.
Как сообщает Daily Mail, Adidas предлагает «канонирам» спонсорский контракт на сумму в 40 миллионов фунтов (46 миллионов евро) в год. В настоящий момент компания Puma выплачивает лондонцам 30 миллионов фунтов (34 миллиона евро) по соглашению, истекающему в следующем году.
Наиболее солидный контракт с техническим спонсором имеет "Манчестер Юнайтед". Adidas выплачивает «красным дьяволам» 75 миллионов фунтов (86 миллионов евро) ежегодно.
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