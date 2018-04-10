«Арсенал» ведёт переговоры с Adidas

«Арсенал» ведёт переговоры с компанией Adidas по поводу спонсорского соглашения.

Как сообщает Daily Mail, Adidas предлагает «канонирам» спонсорский контракт на сумму в 40 миллионов фунтов (46 миллионов евро) в год. В настоящий момент компания Puma выплачивает лондонцам 30 миллионов фунтов (34 миллиона евро) по соглашению, истекающему в следующем году.