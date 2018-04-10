Повысятся ли цены на бытовую технику и электронику?

Рубль в очередной раз сделал неприятный «нырок», значительно сдав свои позиции по отношению к евро и доллару. В связи с этим многие россияне вновь озаботились вопросом повышения цен на продукцию иностранного производства. На удивление позиции самих участников отечественного рынка бытовой техники и электроники разделились.

Так, например, представители «Евросети» и российского подразделения Meizu не видят предпосылок для повышения цен. А вот « М. Видео » уже сообщила о планах европейских производителей техники повысить закупочные цены для России на 5-10%. Российские представители Candy Hoover Group заняли промежуточную позицию — они уже разослали предупреждение партнерам о возможной корректировке цен. Правда это будет сделано только в том случае, если к следующему понедельнику курс рубля не вернется к уровню прошлой недели.

Фото: wikimedia.org Читайте также: Знаменитый производитель мебели выпустил свою первую беспроводную колонку

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