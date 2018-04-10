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Повысятся ли цены на бытовую технику и электронику?
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Повысятся ли цены на бытовую технику и электронику? 

Chip.ru 49 минут назад
Фото: Chip.ru
Рубль в очередной раз сделал неприятный «нырок», значительно сдав свои позиции по отношению к евро и доллару. В связи с этим многие россияне вновь озаботились вопросом повышения цен на продукцию иностранного производства. На удивление позиции самих участников отечественного рынка бытовой техники и электроники разделились.
Так, например, представители «Евросети» и российского подразделения Meizu не видят предпосылок для повышения цен. А вот «М. Видео» уже сообщила о планах европейских производителей техники повысить закупочные цены для России на 5-10%. Российские представители Candy Hoover Group заняли промежуточную позицию — они уже разослали предупреждение партнерам о возможной корректировке цен. Правда это будет сделано только в том случае, если к следующему понедельнику курс рубля не вернется к уровню прошлой недели.
Источник: Hi-Tech Mail.Ru
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