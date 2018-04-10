НС Банк уменьшил ставки по депозитам юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Столичный НС Банк с 5 апреля 2018 года снизил доходность депозитов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Депозиты можно разместить в НС Банке в рублях на срок от трех до 90 дней. Процентные ставки, в зависимости от выбранных суммы и срока, снижены на 1,05—1,25 процентного пункта и в настоящее время составляют 6,6—7,25% годовых для юридических лиц и 6,1—6,75% — для индивидуальных предпринимателей.

Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Если срок депозита меньше месяца, проценты начисляются в конце срока. Депозит безотзывный.

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