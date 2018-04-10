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Под Саратовом приостановили прокачку по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк
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Под Саратовом приостановили прокачку по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк
РИА Новости
49 минут назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
: ПРОКАЧКА ПО МАГИСТРАЛЬНОМУ НЕФТЕПРОВОДУ КУЙБЫШЕВ-ТИХОРЕЦК ПРИОСТАНОВЛЕНА ИЗ-ЗА ВЫХОДА НЕФТИ В
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