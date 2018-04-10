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Под Саратовом приостановили прокачку по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк
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Под Саратовом приостановили прокачку по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ПРОКАЧКА ПО МАГИСТРАЛЬНОМУ НЕФТЕПРОВОДУ КУЙБЫШЕВ-ТИХОРЕЦК ПРИОСТАНОВЛЕНА ИЗ-ЗА ВЫХОДА НЕФТИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ТРАНСНЕФТЬ
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