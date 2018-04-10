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Рубль усилил снижение на решении Трампа особо сосредоточиться на Сирии
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Рубль усилил снижение на решении Трампа особо сосредоточиться на Сирии 

Прайм 54 минуты назад
Рубль усилил снижение и приблизился к дневным минимумам во вторник на планах президента США Дональда Трампа уделить особое внимание ситуации в Сирии, свидетельствуют данные торгов.
Трамп отменил поездку в Латинскую Америку, он останется в Соединенных Штатах, «чтобы руководить американским ответом Сирии» и следить за событиями в мире, заявила полчаса назад пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Курс доллара расчетами «завтра» на 16.30 мск вторника рос на 2,82 рубля, до 63,48 рубля, курс евро — на 3,70 рубля, до 78,40 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее во вторник доллар уже подскакивал до 63,95 рубля — максимума с декабря 2016 года, евро — до 78,77 рубля, максимума с апреля 2016 года. Таким образом, на новостях из США доллар и евро приблизились к дневным максимумам на валютном рынке РФ, от которых рубль пытался оттолкнуться в течение большей части торгов вторника.
Ранее Вашингтон обвинил власти Сирии в химатаке в Думе и не исключил военного ответа. Власти в Дамаске эти обвинения опровергли. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
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