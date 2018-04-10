Андрей Ватутин: «Скачки курса были и раньше, но мы находили решения. Надеюсь найдем и сейчас» 

Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, как резкое падение курса рубля может сказаться на российском баскетболе.
— События в политике и ситуация на рынках коснутся каждого, и сложно рассчитывать, что кому-то удастся отсидеться на «острове везения», — сказал Ватутин. — Наш бюджет уже много лет зафиксирован в рублях, а контракты по мировой практике заключаются в валюте. Подобные скачки курса были и раньше, и с поддержкой нашего владельца и спонсоров мы всегда находили решение. Надеюсь, так будет и на этот раз". (Антон БАБОШИН)