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Банк «Снежинский» уменьшил ставки по депозитам юрлиц
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Банк «Снежинский» уменьшил ставки по депозитам юрлиц 

Банки.ру 59 минут назад
Банк «Снежинский» (Челябинская область) понизил ставки по депозитам для юридических лиц. Снижение составило 0,1—0,2 процентного пункта.
«Доходный» доступен теперь в зависимости от выбранного срока под 5,1—6,3% годовых. Срок депозита — от одного месяца до одного года.
«Ликвидный» можно разместить под 6% годовых на полгода и под 6,2% на год, а доходность «Накопительного» независимо от срока (от трех месяцев до года) составляет 6% годовых.
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Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей. Возможность пополнения предусмотрена условиями «Накопительного». Клиенту предоставлена возможность пополнять депозит в течение первой половины его срока на сумму, не превышающую первоначальную сумму депозита.
Возможность досрочного расторжения договора — условиями «Ликвидного» депозита.
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