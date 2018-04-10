Банк «Снежинский» уменьшил ставки по депозитам юрлиц

«Доходный» доступен теперь в зависимости от выбранного срока под 5,1—6,3% годовых. Срок депозита — от одного месяца до одного года.

«Ликвидный» можно разместить под 6% годовых на полгода и под 6,2% на год, а доходность «Накопительного» независимо от срока (от трех месяцев до года) составляет 6% годовых.

Продуктовый виджет

Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей. Возможность пополнения предусмотрена условиями «Накопительного». Клиенту предоставлена возможность пополнять депозит в течение первой половины его срока на сумму, не превышающую первоначальную сумму депозита.

Возможность досрочного расторжения договора — условиями «Ликвидного» депозита.