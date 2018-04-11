Нефть дешевеет после данных по запасам нефти в США от API

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после того, как данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) не оправдали ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.31 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,38% — до 70,77 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,23%, до 65,36 доллара за баррель.

С пессимизмом восприняли инвесторы данные от Американского института нефти (API), который сообщил, что запасы нефти в США за неделю к 6 апреля выросли на 1,8 миллиона баррелей до 429,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения показателя на 189 тысяч баррелей.

Как отмечает аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер , данные от API оказали кратковременное давление на рынок нефти.