Божья роса. Эксперты не видят угроз для экономики Прикамья из-за паники на Мосбирже

Макроэкономика потерь не сулит

«Вчера на Московской бирже потери локальных акций составили 8,1%, 3,7% и 2,5% соответственно. Для сравнения: по итогам основных торгов индекс Мосбиржи обвалился на 8,4%. Предварительный анализ нового пакета санкций показал, что негативных последствий для перечисленных компаний (отказы от инвестпроектов, сокращения персонала и т.п.) не будет. Падение акций связано по большей части с рыночной конъюнктурой», — прокомментировал возможные последствия аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин

По мнению аналитика, макроэкономическое влияние вторичного рынка акций на регион при текущем уровне снижения котировок также либо отсутствует или будет носить минимальный эффект. Возможно, проявится при падении рынка акций на 50-80%.

Куда менее оптимистична доцент НИУ ВШЭ Перми , кандидат экономических наук Елена Зуева . Эксперт напоминает о валютном курсе. Сегодня утром, 10 апреля, доллар подскакивал в цене до 63,95 рубля что составило максимум с декабря 2016 года. Евро подорожал до 78,77 рубля.

«Предприятия могут пострадать, если импортируют комплектующие. Экспортеры, напротив, могут выиграть», — напоминает Зуева. Она также указывает на другие явления. «Паника людей. Инвесторы сбрасывают активы, граждане снимают деньги с банковских счетов. Надеюсь, процесс не зайдет слишком далеко. Уже определенные меры предпринимаются, например, контроль над обменными курсами в банках», — рассказала эксперт.

Олигархов просят потерпеть

Пермские политики отнеслись к случившемуся спокойнее. «Рынок акций всегда подразумевают волатильность. Спад-подъем — процесс естественный. И здесь нет никаких трагедий или авралов», — уверена председатель комитета по промышленности Заксобрания Пермского края Татьяна Миролюбова. Не видит она и социальных рисков. «Вряд ли падение биржевых котировок скажется на работниках компаний, чьи акции торгуются на бирже. На эти процессы больше влияют модернизационные процессы, которые сокращают неквалифицированный труд», — считает Миролюбова.

Член комитета по бюджету и налогам гордумы Перми, коммунист Геннадий Сторожев поддержал коллегу из ЗС. По его мнению, падение стоимости крупнейших российских компаний, вряд ли скажется на городской и региональной экономике. «Главный вопрос здесь в том, соответствует ли обрушение котировок такому же обрушению реальных физических средств производства и технологий пермских и иных российских компаний. Я такого соответствия пока не вижу. Так что не настроен катастрофически в отношении экономики пермских предприятий. Падение стоимости российских компаний связано с очередным витком антироссийской санкционной политики, а не с проблемами в экономике», — заявил первый секретарь крайкома КПРФ в регионе.

Однако коммуниста возмущает другое: возможная помощь российских властей крупным российским компаниям, резко упавшим в цене в результате обвала. Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что такие меры обсуждаются. По данным «ФедералПресс», власти страны обсуждают проект создания двух территорий со специальным режимом и признаками офшора. Проект разрешает перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе офшоров, сохранив их правовую форму. Компании смогут целиком перевести капитал в Россию в кратчайшие сроки без выплаты налогов с иностранных доходов. Налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России. Прибыль, полученная за пределами России, налогами облагаться не будет.

«Да, произошло обесценение акций крупных российских компаний, таких как «Русал» «Ренова» . А правительство уже в низком старте готовится помочь этим олигархам. Но ведь это крупные частные собственники! Они обязаны сами отвечать за свои риски! А то, как получать деньги, так олигархи у нас в первых рядках, а как терять — они уже потерпеть не желают. Давай государство, выручай!», — выразил свое несогласие Сторожев.

Елена Зуева согласна с коммунистом и указывает на риски роста инфляции. «Государство обещало помощь пострадавшим от санкций компаниям, это дополнительные расходы бюджета, не приведет ли это к сокращению других расходов, если да, то каких? Или будет включен печатный станок? Тогда под вопрос ставится запланированный процент инфляции» — предупреждает эксперт.

В пермском филиале ПАО «Т Плюс» (ею владеет ГК «Ренова», чьи акции существенно подешевели в результате падения котировок на бирже) ситуацию не комментируют. Собеседник «ФедералПресс» в отрасли отметил, что в теплоэнергетике региона не видят угроз в сложившейся ситуации. «Ни на инвестиционные планы, ни на программу ремонтов в 2018 году ситуация не должна повлиять. Все потребители имеют местную привязку. Во-вторых, основные партнеры и поставщики имеют российское происхождение — газ закупается от структур »Газпрома» , поставки труб для ремонта теплосетей осуществляются у российских компаний», — разъяснил он.

Фото: пресс-служба пермского филиала ПАО «Т Плюс»