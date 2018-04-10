Байкеры и техника времен ВОВ откроют шествие «Бессмертного полка» в Ростове

Байкеры со знаменем Победы и техника времен Великой Отечественной войны откроют шествие «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону 9 мая.

Согласно информации из официальных источников, сбор участников акции «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 8.00 на площадке у памятника Карлу Марксу в сквере Фрунзе

Маршрут движения полка пройдет от площади К. Маркса по улице Советской с выходом на Театральную площадь и далее по Большой Садовой до проспекта Ворошиловского.

Для участия в акции нужно прийти на место сбора с портретом своего фронтовика. Встать в строй «Бессмертного полка» будет можно только после прохождения рамок металлоискателей на площади К. Маркса.

Напомним, в 2017 году акция «Бессмертный полк» собрала более 80 тысяч жителей донской столицы.