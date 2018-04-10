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Байкеры и техника времен ВОВ откроют шествие «Бессмертного полка» в Ростове
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Байкеры и техника времен ВОВ откроют шествие «Бессмертного полка» в Ростове 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Байкеры со знаменем Победы и техника времен Великой Отечественной войны откроют шествие «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону 9 мая.
Согласно информации из официальных источников, сбор участников акции «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 8.00 на площадке у памятника Карлу Марксу в сквере Фрунзе.
Маршрут движения полка пройдет от площади К. Маркса по улице Советской с выходом на Театральную площадь и далее по Большой Садовой до проспекта Ворошиловского.
Для участия в акции нужно прийти на место сбора с портретом своего фронтовика. Встать в строй «Бессмертного полка» будет можно только после прохождения рамок металлоискателей на площади К. Маркса.
Напомним, в 2017 году акция «Бессмертный полк» собрала более 80 тысяч жителей донской столицы.
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