Одежные и обувные ритейлеры не планируют повышения цен до конца сезона из-за ослабления рубля 

BNS Group, которая развивает в России торговые сети Calvin Klein Jeans, Michael Kors, Coach, Topman и другие не планирует в текущем сезоне повышать цены из-за падения курса рубля к евро и доллару, сообщил RNS глава BNS Group Денис Богатырев.
«Повышения цен в текущем сезоне ("весна-лето". — RNS) не планируем», — сказал он, отметив, что коллекция следующего сезона «осень-зима» начнет поступать в магазины в июле.
Богатырев добавил, что цены на новую коллекцию будут зависеть «от дальнейшего развития событий».
Совладелец российской обувной сети «Эконика» Сергей Саркисов сказал RNS, что в ближайшее время повышать цены на обувь сеть не планирует.
«Нет, пока не планируем. По крайней мере в ближайшее время. Если продолжится падение рубля в средней и долгосрочной перспективе, то будем оценивать ситуацию и рассматривать разные варианты решений», — сказал он.
Ранее поставщики «М. Видео» [заявили] (https://rns.online/consumer-market/Postavschiki-MVideo-zayavili-o-planah-uvelichit-zakupochnie-tseni-na-5-10—2018-04-10/) о планах увеличить закупочные цены на 5-10%.