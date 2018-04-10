Ещё
Одежные и обувные ритейлеры не планируют повышения цен до конца сезона из-за ослабления рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Одежные и обувные ритейлеры не планируют повышения цен до конца сезона из-за ослабления рубля 

Rambler News Service 1 час назад
BNS Group, которая развивает в России торговые сети Calvin Klein Jeans, Michael Kors, Coach, Topman и другие не планирует в текущем сезоне повышать цены из-за падения курса рубля к евро и доллару, сообщил RNS глава BNS Group Денис Богатырев.
«Повышения цен в текущем сезоне ("весна-лето". — RNS) не планируем», — сказал он, отметив, что коллекция следующего сезона «осень-зима» начнет поступать в магазины в июле.
Богатырев добавил, что цены на новую коллекцию будут зависеть «от дальнейшего развития событий».
Совладелец российской обувной сети «Эконика» Сергей Саркисов сказал RNS, что в ближайшее время повышать цены на обувь сеть не планирует.
«Нет, пока не планируем. По крайней мере в ближайшее время. Если продолжится падение рубля в средней и долгосрочной перспективе, то будем оценивать ситуацию и рассматривать разные варианты решений», — сказал он.
Ранее поставщики «М. Видео» [заявили] (https://rns.online/consumer-market/Postavschiki-MVideo-zayavili-o-planah-uvelichit-zakupochnie-tseni-na-5-10—2018-04-10/) о планах увеличить закупочные цены на 5-10%.
Rambler News Service: последние новости
En+ оценила влияние американских санкций на работу группы ЦБ: американские банки начали «чинить препятствия» компаниям на Лондонской бирже из-за санкций «Русал» назвал непростой ситуацию в компании после введения санкций США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне157
Меркель анонсировала встречу без России353
Эрдоган раскритиковал Лаврова24
Найден позитив от ослабления рубля160
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег123
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение