Одежные и обувные ритейлеры не планируют повышения цен до конца сезона из-за ослабления рубля

BNS Group, которая развивает в России торговые сети Calvin Klein Jeans, Michael Kors, Coach, Topman и другие не планирует в текущем сезоне повышать цены из-за падения курса рубля к евро и доллару, сообщил RNS глава BNS Group Денис Богатырев

«Повышения цен в текущем сезоне ("весна-лето". — RNS) не планируем», — сказал он, отметив, что коллекция следующего сезона «осень-зима» начнет поступать в магазины в июле.

Богатырев добавил, что цены на новую коллекцию будут зависеть «от дальнейшего развития событий».

Совладелец российской обувной сети «Эконика» Сергей Саркисов сказал RNS, что в ближайшее время повышать цены на обувь сеть не планирует.

«Нет, пока не планируем. По крайней мере в ближайшее время. Если продолжится падение рубля в средней и долгосрочной перспективе, то будем оценивать ситуацию и рассматривать разные варианты решений», — сказал он.