Smeg выпустила бытовую технику с дизайном от Dolce & Gabbana

В новой линейке представлены тостер, соковыжималка для цитрусовых, электрический чайник, вертикальный блендер, профессиональный миксер, шнековая соковыжималка и кофеварка.

Производитель — Smeg. Цена: тостер — 39 990 руб., чайник — 39 990 руб., соковыжималка для цитрусовых — 39 990 руб.

Производитель — Smeg. Цена: тостер — 39 990 руб., чайник — 39 990 руб., соковыжималка для цитрусовых — 39 990 руб.

Для создания эскизов росписи этих бытовых приборов дизайнерский дуэт нашёл вдохновение в истоках родной Сицилии. В результате на корпусах приборов расцвели золотые лимоны, распустились цветки опунции и заалели яркие вишни.