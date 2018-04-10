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Smeg выпустила бытовую технику с дизайном от Dolce & Gabbana
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Smeg выпустила бытовую технику с дизайном от Dolce & Gabbana 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
В новой линейке представлены тостер, соковыжималка для цитрусовых, электрический чайник, вертикальный блендер, профессиональный миксер, шнековая соковыжималка и кофеварка.
Производитель — Smeg. Цена: тостер — 39 990 руб., чайник — 39 990 руб., соковыжималка для цитрусовых — 39 990 руб.
Производитель — Smeg. Цена: тостер — 39 990 руб., чайник — 39 990 руб., соковыжималка для цитрусовых — 39 990 руб.
Для создания эскизов росписи этих бытовых приборов дизайнерский дуэт нашёл вдохновение в истоках родной Сицилии. В результате на корпусах приборов расцвели золотые лимоны, распустились цветки опунции и заалели яркие вишни.
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