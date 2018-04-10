Тотальный диктант напишут в Выборге 14 апреля

14 апреля в 14.00 в Выборге пройдет всероссийская акция «Тотальный диктант» (12+). Желающим проверить свою грамотность необходимо зарегистрироваться на сайте: https://totaldict.ru/vyborg/. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе администрации.

Для проведения «Тотального диктанта» организованы 4 площадки:

2. Центральная городская библиотека А. Аалто (г. Выборг, пр. Суворова, д. 4);

3. Выборгский филиал РГПУ им. А. И. Герцена (г. Выборг, ул. Парковая, д. 2);

4. МБОУ «СОШ № 14» (г. Выборг, ул. Гагарина, 36).

Напомним, в 2017 году в Выборге «Тотальный диктант» написали 120 человек.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Организатор акции — фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 000 человек.

Сайт проекта: totaldict.ru.