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Тотальный диктант напишут в Выборге 14 апреля
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Тотальный диктант напишут в Выборге 14 апреля 

Ivyborg.ru 1 час назад
14 апреля в 14.00 в Выборге пройдет всероссийская акция «Тотальный диктант» (12+). Желающим проверить свою грамотность необходимо зарегистрироваться на сайте: https://totaldict.ru/vyborg/. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе администрации.
Для проведения «Тотального диктанта» организованы 4 площадки:
1. Выборгский филиал РАНХиГС при Президенте РФ (г. Выборг, Ленинградский проспект, д. 11);
2. Центральная городская библиотека А. Аалто (г. Выборг, пр. Суворова, д. 4);
3. Выборгский филиал РГПУ им. А. И. Герцена (г. Выборг, ул. Парковая, д. 2);
4. МБОУ «СОШ № 14» (г. Выборг, ул. Гагарина, 36).
Напомним, в 2017 году в Выборге «Тотальный диктант» написали 120 человек.
Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.
Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
Организатор акции — фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».
Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.
За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 000 человек.
Сайт проекта: totaldict.ru.
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