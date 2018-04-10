Китайские инвесторы хотят производить инструменты и плитку в Невинномысске

Китайских предпринимателей интересует развитие отношений в сфере сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, промышленности и туризма. Краевое правительство предлагает зарубежным партнёрам выгодные условия.

Инвесторы из Китая заинтересованы в строительстве заводов по производству инструментов и керамической плитки. Эти предприятия они хотят разместить в Невинномысске , где предусмотрена необходимая инфраструктура и налоговые льготы для иностранцев. Новые заводы обеспечат российский рынок собственной продукцией и позволят экспортировать товары за рубеж.

По словам членов делегации, китайский туризм стремительно развивается и ищет новые направления. Наибольший интерес представляют курорты Кавказских Минеральных Вод с их климатом, расположением и возможностями для отдыха.