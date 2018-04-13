Avito: 10 городов с самыми высокими зарплатами в РФ 

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Аналитики интернет-сайта Avito исследовали рынок труда в разных городах России и составили рейтинг зарплат в крупных российских городах.
Ниже мы расскажем о городах с самыми высокими зарплатами. 1. Москва
Средняя зарплата: 50 900 рублей
Первое традиционно занимает Москва — там за месяц можно заработать более 50 тысяч рублей.
«В I квартале 2018 г. Москва сохранила первое место в рейтинге среднемесячных зарплат среди крупных городов страны.
Среднемесячная зарплата в столице, по данным Avito, составила 50,9 тыс. руб. в месяц. За год она выросла на 3,5%, за квартал — на 1,6%.
При этом средняя зарплата по России в I квартале 2018 г. достигла 34,7 тыс. руб. — это на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 0,6% меньше, чем в предыдущем квартале», — говорится в исследовании Avito. Работа.
Отмечается, что в перечень самых востребованных в Москве профессий вошли специалисты по продажам, строительству и перевозкам, рестораторы и работники в сферах туризма и автобизнеса. На эти категории пришлось 58,9% всех вакансий в городе.
Уточняется, что в I квартале 2018 г. самый большой интерес соискателей вызвали вакансии в категориях «Строительство», «Транспорт, логистика», «Без опыта, студенты», «Продажи» и «Туризм, рестораны».
В Москве самыми высокооплачиваемыми оказались строители — их средняя зарплата составила 65,1 тыс. руб. в месяц, увеличившись за год 9,4% и незначительно уменьшившись (на 1,1%) за последний квартал.
Работники сферы туризма и ресторанного бизнеса, которым предлагали 39,4 тыс. руб. в месяц, заняли последнее место в топ-5 высокооплачиваемых профессий столицы.
Специалисты транспортно-логистической сферы по итогам квартала стали зарабатывать больше на 2,6%, тогда как продавцы получали столько же, сколько в конце 2017 г. 2. Санкт-Петербург
Средняя зарплата: 43 500 рублей
Зарплаты строителей и фармацевтов в Петербурге приближаются к столичному уровню.
На март 2018 года в рейтинге профессиональных областей больше всех зарабатывали строители.
Их средняя зарплата составила 55,4 тыс. руб. в месяц. Схожий показатель также у фармацевтов.
Зарплаты специалистов в данных отраслях приближены к московским.
В целом, Петербург традиционно занял второе место в рейтинге крупных российских городов по размеру среднемесячной зарплаты.
В I квартале 2018 года она составила 43,5 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 3. Екатеринбург
Средняя зарплата: 35 400 рублей
Средняя зарплата в Екатеринбурге поднялась за первый квартал 2018 года до 35,4 тысячи рублей — это на 3,2% больше, чем в прошлом году за тот же период.
С таким показателем Екатеринбург смог занять третье место в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами.
Самой высокой в сравнении со столичной оказалась среднемесячная зарплата у медиков и фармацевтов, им платили 46, 4 тыс. рублей, или 87% от дохода жителей Москвы на аналогичных позициях.
Самые низкие показатели заработной платы выявлены в сфере предоставления домашних персональных услуг: ежемесячные 23, 9 тыс. рублей составили всего 47% к уровню дохода работающих в этой же сфере москвичей. 4. Краснодар
Средняя зарплата: 34 300 рублей
Краснодар оказался на четвертом месте среди городов с самыми высокими зарплатами.
По сравнению с прошлым годом средняя зарплата в городе выросла на 3%.
Если в прошлом году она была всего 33 300 рублей, то в этом году выросла до 34 300 рублей. 5. Новосибирск
Средняя зарплата: 33 600 рублей
Новосибирск замыкает первую пятерку городов с самыми высокими зарплатами в России.
Здесь среднемесячная зарплата составляет 33 600 рублей.
Годовой рост зарплаты в городе составил 7% — в первом квартале прошлого года средняя зарплата в Новосибирске достигала 31 400 рублей. 6. Тюмень
Средняя зарплата: 33 500 рублей
Тюмень оказалась на шестом месте среди городов с самыми высокими зарплатами в России.
Годовой рост зарплат составил 4%.
Если в первом квартале средняя зарплата в городе составляла 32 200 рублей, то в первом квартале этого года она выросла до 33 500 рублей. 7. Нижний Новгород
Средняя зарплата: 33 000 рублей
Нижний Новгород занимает седьмое место в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами.
За год рост зарплат составил 7,5% — если в первом квартале прошлого года средняя зарплата в городе составляла 30 700 рублей, то в первом квартале текущего года она достигла 33 000 рублей. 8. Казань
Средняя зарплата: 32 800 рублей
За год среднемесячная зарплата в Казани увеличилась на 9,7%. Местный показатель ниже, чем в среднем по России (34,7 тысячи рублей).
Самыми высокооплачиваемыми в Казани стали специалисты в сфере перевозок со среднемесячной зарплатой в 39,9 тысячи рублей.
Самые низкие оклады в категории «Без опыта, студенты» — всего 26,4 тыс. рублей.
Однако эта категория стала одной из самых популярных среди соискателей в рассматриваемый период, равно как и сфера торговли, логистики, автомобильного бизнеса, производственной индустрии, строители.
Самыми востребованными стали специалисты сферы торговли, логистики, автомобильного бизнеса, производственной индустрии, строители и работники автомобильных сервисов.
На их долю приходилось около 64% вакансий в городе. 9. Красноярск
Средняя зарплата: 32 700 рублей
Красноярск оказался на девятой строчке рейтинга с зарплатой в 32 700 рублей.
Рост зарплат за год оказался довольно существенным — 7,9%.
В первом квартиле прошлого года средняя зарплата в Красноярске была 30 300 рублей. 10. Ростов-на-Дону
Средняя зарплата: 32 600 рублей
Средняя зарплата в Ростове за первый квартал этого года составила 32,6 тысячи рублей.
По мнению экспертов сайта, проще всего на работу в городе устроиться специалистам в области продаж, производства и логистики.
Больше всего в донском регионе зарабатывают строители — в среднем 42,7 тысячи рублей.
Меньше других получают студенты и специалисты без опыта — у этой категории средняя оплата труда меньше 26 тысяч рублей.