Avito: 10 городов с самыми высокими зарплатами в РФ

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». Аналитики интернет-сайта Avito исследовали рынок труда в разных городах России и составили рейтинг зарплат в крупных российских городах.

Ниже мы расскажем о городах с самыми высокими зарплатами. 1. Москва

Средняя зарплата: 50 900 рублей

Первое традиционно занимает Москва — там за месяц можно заработать более 50 тысяч рублей.

«В I квартале 2018 г. Москва сохранила первое место в рейтинге среднемесячных зарплат среди крупных городов страны.

Среднемесячная зарплата в столице, по данным Avito, составила 50,9 тыс. руб. в месяц. За год она выросла на 3,5%, за квартал — на 1,6%.

При этом средняя зарплата по России в I квартале 2018 г. достигла 34,7 тыс. руб. — это на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 0,6% меньше, чем в предыдущем квартале», — говорится в исследовании Avito. Работа.

Отмечается, что в перечень самых востребованных в Москве профессий вошли специалисты по продажам, строительству и перевозкам, рестораторы и работники в сферах туризма и автобизнеса. На эти категории пришлось 58,9% всех вакансий в городе.

Уточняется, что в I квартале 2018 г. самый большой интерес соискателей вызвали вакансии в категориях «Строительство», «Транспорт, логистика», «Без опыта, студенты», «Продажи» и «Туризм, рестораны».

В Москве самыми высокооплачиваемыми оказались строители — их средняя зарплата составила 65,1 тыс. руб. в месяц, увеличившись за год 9,4% и незначительно уменьшившись (на 1,1%) за последний квартал.

Работники сферы туризма и ресторанного бизнеса, которым предлагали 39,4 тыс. руб. в месяц, заняли последнее место в топ-5 высокооплачиваемых профессий столицы.

Специалисты транспортно-логистической сферы по итогам квартала стали зарабатывать больше на 2,6%, тогда как продавцы получали столько же, сколько в конце 2017 г. 2. Санкт-Петербург

Средняя зарплата: 43 500 рублей

Зарплаты строителей и фармацевтов в Петербурге приближаются к столичному уровню.

На март 2018 года в рейтинге профессиональных областей больше всех зарабатывали строители.

Их средняя зарплата составила 55,4 тыс. руб. в месяц. Схожий показатель также у фармацевтов.

Зарплаты специалистов в данных отраслях приближены к московским.

В целом, Петербург традиционно занял второе место в рейтинге крупных российских городов по размеру среднемесячной зарплаты.

В I квартале 2018 года она составила 43,5 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 3. Екатеринбург

Средняя зарплата: 35 400 рублей

Средняя зарплата в Екатеринбурге поднялась за первый квартал 2018 года до 35,4 тысячи рублей — это на 3,2% больше, чем в прошлом году за тот же период.

С таким показателем Екатеринбург смог занять третье место в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами.

Самой высокой в сравнении со столичной оказалась среднемесячная зарплата у медиков и фармацевтов, им платили 46, 4 тыс. рублей, или 87% от дохода жителей Москвы на аналогичных позициях.

Самые низкие показатели заработной платы выявлены в сфере предоставления домашних персональных услуг: ежемесячные 23, 9 тыс. рублей составили всего 47% к уровню дохода работающих в этой же сфере москвичей. 4. Краснодар

Средняя зарплата: 34 300 рублей

Краснодар оказался на четвертом месте среди городов с самыми высокими зарплатами.

По сравнению с прошлым годом средняя зарплата в городе выросла на 3%.

Если в прошлом году она была всего 33 300 рублей, то в этом году выросла до 34 300 рублей. 5. Новосибирск

Средняя зарплата: 33 600 рублей

Новосибирск замыкает первую пятерку городов с самыми высокими зарплатами в России.

Здесь среднемесячная зарплата составляет 33 600 рублей.

Годовой рост зарплаты в городе составил 7% — в первом квартале прошлого года средняя зарплата в Новосибирске достигала 31 400 рублей. 6. Тюмень

Средняя зарплата: 33 500 рублей

Тюмень оказалась на шестом месте среди городов с самыми высокими зарплатами в России.

Годовой рост зарплат составил 4%.

Если в первом квартале средняя зарплата в городе составляла 32 200 рублей, то в первом квартале этого года она выросла до 33 500 рублей. 7. Нижний Новгород

Средняя зарплата: 33 000 рублей

Нижний Новгород занимает седьмое место в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами.

За год рост зарплат составил 7,5% — если в первом квартале прошлого года средняя зарплата в городе составляла 30 700 рублей, то в первом квартале текущего года она достигла 33 000 рублей. 8. Казань

Средняя зарплата: 32 800 рублей

За год среднемесячная зарплата в Казани увеличилась на 9,7%. Местный показатель ниже, чем в среднем по России (34,7 тысячи рублей).

Самыми высокооплачиваемыми в Казани стали специалисты в сфере перевозок со среднемесячной зарплатой в 39,9 тысячи рублей.

Самые низкие оклады в категории «Без опыта, студенты» — всего 26,4 тыс. рублей.

Однако эта категория стала одной из самых популярных среди соискателей в рассматриваемый период, равно как и сфера торговли, логистики, автомобильного бизнеса, производственной индустрии, строители.

Самыми востребованными стали специалисты сферы торговли, логистики, автомобильного бизнеса, производственной индустрии, строители и работники автомобильных сервисов.

На их долю приходилось около 64% вакансий в городе. 9. Красноярск

Средняя зарплата: 32 700 рублей

Красноярск оказался на девятой строчке рейтинга с зарплатой в 32 700 рублей.

Рост зарплат за год оказался довольно существенным — 7,9%.

В первом квартиле прошлого года средняя зарплата в Красноярске была 30 300 рублей. 10. Ростов-на-Дону

Средняя зарплата: 32 600 рублей

Средняя зарплата в Ростове за первый квартал этого года составила 32,6 тысячи рублей.

По мнению экспертов сайта, проще всего на работу в городе устроиться специалистам в области продаж, производства и логистики.

Больше всего в донском регионе зарабатывают строители — в среднем 42,7 тысячи рублей.

Меньше других получают студенты и специалисты без опыта — у этой категории средняя оплата труда меньше 26 тысяч рублей.