Как следить за курсом доллара и евро с iPhone

Как следить за курсом доллара и евро с iPhoneХоть кто-нибудь мог себе представить, что санкции против 24 россиян приведут к скачку валют? Я в это верил слабо, всё-таки ЦБ держит руку на пульсе, да и доля активов этих людей гораздо меньше по сравнению с российской экономикой.

Поэтому вообще не обратил внимание на новости про очередные санкции. Сколько их уже было, тем более это никак не должно коснуться обычных людей.

Что вообще произошло?

Получилось с точностью до наоборот.

Обвал на российском фондовом рынке произошёл на третий день. Вслед за этим все стали задирать цены на импортную электронику, в частности, на технику Apple . Курсы валют снова разогнались, за один доллар просят уже 62,37 р., а за евро — 76,85.

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В таких условиях жизненно необходимо знать курс валют. Без этого не получится спланировать ни одну крупную покупку. Ну либо забить на всё и переплачивать за технику, ведь это же рынок с его невидимой рукой и всё такое.

Вот способы следить за курсом валют с iPhone

Вбить запрос в Spotlight — первое, что приходит в голову. Но проверьте сами, универсальная строка поиска медленно реагирует на скачки курса. Она просто выдаёт топовый результат из Интернета. А топовый — не факт, что свежий.

Например, на момент написания статьи Spotlight показывал мне курс 58.13 р. за доллар, что почти на четыре рубля отстаёт от реальности. Это утренний курс, без учёта текущих скачков.

Приложение «Акции»

Уже удалили такое? Заходите в AppStore и качайте обратно. В этом стандартном приложении можно получать свежие курсы и даже выводить цифры в виджеты. Правда, нужные строки придётся добавлять вручную.

Ничего сложного:

«Акции» —> кнопка с настройками внизу справа

плюсик вверху слева —> добавляем «usdoub» и «eurrub»

выходим и видим нужные цифры в общем списке

Спросить у Siri

Вот, где может пригодиться Siri. Здесь голосовой ассистент обскакал своего коллегу Spotlight. Siri знает свежий курс и даже может автоматически пересчитать нужную сумму. Никаких особых команд учить не нужно, просто скажите «курс доллара» или «пересчитай мне 1000 рублей в доллары».

Реально работает, если честно, уже не ждёшь такого от Siri.

Приложения твоего банка

Уверен, что вы пользуетесь услугами одного из федеральных банков. Значит самое время зайти в их приложение, актуальный курс уже там.

Только что проверил на Сбербанке и Тинькофф, всё на месте. Точно знаю, что в Альфе и Райффайзене тоже такое есть. Список можно долго продолжать, потому что все относительно крупные банки давно обзавелись нормальными приложениями.

Специализированные приложения

Если тут есть любители устанавливать отдельные приложения под каждое мелкое действие, то в AppStore найдётся кучу информационников с курсами валют.

Например, в папках моего рабочего стола болтается Raters, которую я устанавливал во времена хайпа вокруг биткоина. Приложение показывает информацию про курсы валют, в том числе, бонусом идут тематические статьи и мнения аналитиков.

Разумеется, можно скачать чуть ли не любую программу из AppStore, главное — не вздумайте за них платить, все необходимые данные есть и в бесплатных решениях.

Плашка на iPhones.ru А можно ничего не качать и нигде не искать. Просто заходите на iPhones.ru и смотрите на нужные цифры в правом верхнем углу. Информация по курсам обновляется круглосуточно, есть даже курс биткоина, для тех, кто продолжает верить.

Рубль, не болей!