Глава Мосбиржи: волатильность на валютном рынке адекватна текущим рыночным условиям

"Наш рынок очень привык к низкой волатильности за последнее время, и сегодняшняя волатильность на таком обилии новостей, в общем, адекватна. Просто все привыкли к низкой волатильности в течение многих месяцев, например, в 2017 году она была втрое ниже, чем в 2016 году", — заявил он.

По его словам, такая волатильность обычно длится несколько дней: «Она будет затухать в отсутствие дополнительных новостей».

Курс рубля на Московской бирже во вторник с утра стал резко слабеть к доллару и евро. К середине дня курс доллара достигал 63 руб., курс евро превысил 77,5 руб.