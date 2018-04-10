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Глава Мосбиржи: волатильность на валютном рынке адекватна текущим рыночным условиям
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Глава Мосбиржи: волатильность на валютном рынке адекватна текущим рыночным условиям 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Волатильность на валютном рынке Московской биржи адекватно отражает текущие рыночные события, заявил глава торговой площадки Александр Афанасьев на форуме Московской биржи.
"Наш рынок очень привык к низкой волатильности за последнее время, и сегодняшняя волатильность на таком обилии новостей, в общем, адекватна. Просто все привыкли к низкой волатильности в течение многих месяцев, например, в 2017 году она была втрое ниже, чем в 2016 году", — заявил он.
По его словам, такая волатильность обычно длится несколько дней: «Она будет затухать в отсутствие дополнительных новостей».
Курс рубля на Московской бирже во вторник с утра стал резко слабеть к доллару и евро. К середине дня курс доллара достигал 63 руб., курс евро превысил 77,5 руб.
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