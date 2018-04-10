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В Австралии начали лицензировать криптобиржи. Одну из первых лицензий получила биржа Blockbird
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В Австралии начали лицензировать криптобиржи. Одну из первых лицензий получила биржа Blockbird 

BitCryptoNews 31 минуту назад
Фото: BitCryptoNews
Криптовалютная биржа Blockbid стала третьим получателем лицензии AUSTRAC, которая гарантирует ей право на проведение торговых операций с цифровыми валютами в Австралии.
В компании сообщают, что это достижение стало важным шагом в ее развитии как международной площадки, предоставляющей безопасные и прозрачные условия работы для криптовалютных инвесторов. Напомним, Blockbid предлагает своим клиентам широкий выбор цифровых активов с минимальной торговой комиссией 0,1%. Кроме того, платформа страхует трейдеров на случай возможных кибератак и позволяет работать как минимум с семью бумажными валютами. Дэвид Саппер, директор по развитию Blockbid, говорит: «Наши прогнозы на будущее оправдались, и теперь мы рады сообщить всем нашим партнерам о получении лицензии от главного финансового регулятора Австралии. AUSTRAC гарантирует эффективную работу компании в этой стране на полностью законных основаниях. С самого начала своей работы Blockbid стремилась обеспечить своим клиентам полную безопасность операций и уверенность в собственном будущем».
Пока новая биржа находиться на стадии тестрирования, но можно подать заявку и воспользоваться сервисом. Далее будет введена регистрация инвесторов.
фото: Unsplash
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