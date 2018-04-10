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Банки не наблюдают ажиотажного спроса на валюту, но готовятся к притоку клиентов
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Банки не наблюдают ажиотажного спроса на валюту, но готовятся к притоку клиентов 

Банки.ру 39 минут назад
В банковских отделениях пока не наблюдается ажиотажного спроса на доллары и евро. Но в ближайшие дни приток клиентов, желающих приобрести валюту, может возрасти.
«Спрос на валюту находится в рамках стандартных значений. Клиенты могут совершить валютно-обменные операции как в офисах, так и в дистанционных каналах», — сказали в пресс-службе ВТБ.
«В отделениях банка «Русский Стандарт» ажиотажного спроса на валюту не наблюдается», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Вчера после обеда и до вечера было чуть больше обычного крупных сделок по валюте. Сегодня, если сравнивать со вчерашним днем, активность клиентов чуть выше. Однако существенного увеличения спроса мы не наблюдаем», — сказал заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.
Руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Станислав Макаров отметил, что в понедельник отмечался рост операций по обмену валюты на рубли, во вторник интерес к приобретению валюты постепенно растет.
«В понедельник мы не наблюдали увеличенного спроса на валюту, напротив, отмечался рост операций по обмену валюты на рубли. Предложение наличной валюты от клиентов превысило спрос на 30%, при этом объем предложения по сравнению с показателями марта и начала апреля удвоился. В целом объем наличных валютно-обменных операций в понедельник вырос на 25% по отношению к показателям того же периода. Сейчас тенденция пока сохраняется: клиенты больше сдают валюты, чем покупают, но интерес к покупке долларов и евро постепенно растет», — рассказал он.
«Если говорить о прогнозах, то тенденция к увеличению спроса на валюту уже задана. Так что спрос в ближайшие дни, конечно, будет расти», — добавил Андрей Люшин.
Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru
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