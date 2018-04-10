В Москве открыли незаконный пункт обмена криптовалют

Москва , 10 апреля — «Вести. Экономика». Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в надзорные органы для проверки деятельности обменного пункта криптовалюты недалеко от Курского вокзала в Москве.

Фото Cryptofans

Организаторы данной точки утверждают, что оказывают законные услуги по купле-продажи биткоина у физических лиц. При этом обменный пункт имитирует фирменные цвета и символику одного из крупнейших банков страны, сообщает ОНФ.

"Создание таких пунктов — введение людей в заблуждение. Банк России не выработал каких-то правил по регулированию деятельности по обмену криптовалют, и ассоциирование с обычными обменниками может неверно истолковываться гражданами. Вряд ли их предупреждают при таком обмене обо всех юридических и технических рисках. Вместе с тем открытие такой точки демонстрирует острейшую необходимость рынка в регулировании, которое ждать он уже не может", — отметил эксперт ОНФ, преподаватель кафедры гражданского права Университета им. Кутафина (МГЮА), партнер компании CryptoActive Сергей Мартынюк.

Поскольку деятельность подобного рода обменных пунктов никак не регулируется, то граждане могут столкнуться со множеством рисков, в частности, с потерей сбережений и утечкой личных данных. Пользователи услуг таких обменных пунктов передают данные своих электронных кошельков, а защита этих данных ничем не обеспечена.

Таким образом возникает опасность потери денег. «Обратиться для защиты своих прав граждане при этом никуда не могут, так как нет соответствующего правого регулирования», — подчеркивает ОНФ.

Советник руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Петрожицкий отметил, что граждане сталкиваются с ситуацией, когда правовое регулирование новых цифровых технологий, в том числе криптовалют, только создается.

"Законопроекты «О цифровых финансовых активах»", регулирующие отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, и «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации » по защите цифровых прав граждан совсем недавно внесены в Госдуму

Отсутствием регулирования незамедлительно пытаются воспользоваться разного рода «предприимчивые» люди, которые хотят поймать рыбку в мутной воде. Это и мошеннические ICO, и поддельные кошельки, и схема Понци или финансовая пирамида, и фальшивые обменники, и фишинговые схемы, и пампинг криптовалюты, и другие разного рода киберпреступления.

В связи с этим мы в ОНФ будем внимательно отслеживать и реагировать на нарушения цифровых прав граждан. Кроме того, в ближайшее время мы выпускаем буклет с описанием существующих мошеннических схем с программой, направленной на повышение информированности граждан о возможностях и рисках новых цифровых технологий. Что касается обнаруженного обменного пункта, то мы обратились в надзорные органы с просьбой дать пояснение и оценку", — заявил Петрожицкий.