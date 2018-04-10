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Эксперт оценил колебания курса валют в России
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Эксперт оценил колебания курса валют в России 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Экономист и политолог Никита Масленников в беседе с телеканалом «Звезда» оценил колебания курса валют в России.
«Рынок реагирует так, как должен на такие негативные ситуации. Нужно набраться терпения и доверия к нашим денежным властям. Не паниковать, не бежать в обменники, а то можно потерять», — заявил он.
По его словам, на данный момент нет обстоятельств, способных отправить рубль в ещё более глубокое «пике».
Ранее председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с НСН прокомментировал рост курса евро.
RT на русском: последние новости
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