Бежать в «обменники» не стоит — экономист о нынешнем курсе валюты

По мнению эксперта, нынешняя «тряска» курса валют — естественная реакция на падение биржевого рынка.

«Я думаю что этот день будет довольно нервозный, но в целом это естественная реакция на падение биржевого рынка. Сейчас рубль находится в тяжелом пике, но потихоньку начинает отыгрываться. Скорее всего тенденция к нервозности сохранится всю эту неделю. Вероятнее всего в ближайшие дни правительство сочтет нужным выдать некие сигналы, которые могут стабилизировать ситуации на рынке, после чего мы начнем потихоньку выправлять ситуацию. Сейчас и в правительстве и в центральном банке идет напряженная работа, изучаются сигналы на регуляторы ситуации, фундаментальных оснований для провала курса нет», — рассказывает Масленников.

Вместе с тем, по словам эксперта, «скачок» кураса валют является штатной ситуацией.

«Рынок реагирует так, как должен на такие негативные ситуации. Нужно набраться терпения и доверия к нашим денежным властям. Не паниковать, не бежать в «обменники», а то можно «потерять ». На сегодняшний день нет обстоятельств, которые могут отправить рубль в еще более глубокое пике», — заявил эксперт.

Напомним,

ранее сообщалось

о том, что курс евро превысил 72 рубля впервые с августа 2017 года.