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Бежать в «обменники» не стоит — экономист о нынешнем курсе валюты
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Бежать в «обменники» не стоит — экономист о нынешнем курсе валюты 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению эксперта, нынешняя «тряска» курса валют — естественная реакция на падение биржевого рынка.
Экономист и политолог Никита Масленников заявил сайту телеканала «Звезда», что изменение курса валют не должен становиться причиной для волнения.
«Я думаю что этот день будет довольно нервозный, но в целом это естественная реакция на падение биржевого рынка. Сейчас рубль находится в тяжелом пике, но потихоньку начинает отыгрываться. Скорее всего тенденция к нервозности сохранится всю эту неделю. Вероятнее всего в ближайшие дни правительство сочтет нужным выдать некие сигналы, которые могут стабилизировать ситуации на рынке, после чего мы начнем потихоньку выправлять ситуацию. Сейчас и в правительстве и в центральном банке идет напряженная работа, изучаются сигналы на регуляторы ситуации, фундаментальных оснований для провала курса нет», — рассказывает Масленников.
Вместе с тем, по словам эксперта, «скачок» кураса валют является штатной ситуацией.
«Рынок реагирует так, как должен на такие негативные ситуации. Нужно набраться терпения и доверия к нашим денежным властям. Не паниковать, не бежать в «обменники», а то можно «потерять ». На сегодняшний день нет обстоятельств, которые могут отправить рубль в еще более глубокое пике», — заявил эксперт.
Напомним,
ранее сообщалось
о том, что курс евро превысил 72 рубля впервые с августа 2017 года.
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