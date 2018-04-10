Ещё
Государственное управление по охране культурного наследия КНР сделало строгое представление британскому аукционному дому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Государственное управление по охране культурного наследия КНР сделало строгое представление британскому аукционному дому 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ — Государственное управление по охране культурного наследия КНР опубликовало во вторник заявление в отношении выставленных британским аукционным домом Кентербери на грядущие 11 апреля торги лотов, внешне схожих с утерянными Китаем культурными реликвиями из старого дворца китайских императоров — Юаньминъюань.
В документе китайского ведомства говорится, что оно уже вступило в контакт с аукционом Кентербери через различные каналы и требует соблюдать дух международных конвенций и принципы профессиональной этики, уважать культурные права и национальные чувства китайского народа и прекратить продажу с молотка и рекламную деятельность в отношении вышеуказанных памятников материальной культуры.
Как стало известно, 9 апреля аукционный дом Кентербери четко дал понять, что отказывается снимать с торгов лоты, которые якобы являются утерянными Китаем культурными реликвиями из дворца Юаньминъюань.
Текст заявления Государственного управления по охране культурного наследия КНР гласит, что уважение культурного наследия своей страны и других государств, содействие возвращению незаконно вывезенных реликвий в страну происхождения являются широким консенсусом международного сообщества и последовательной позицией китайского правительства.
Данное управление заявило, что оно будет уделять пристальное внимание ходу этого дела и будет продолжать следовать соответствующим международным конвенциям и положениям китайских законов, а также использовать все необходимые средства для содействия возвращению на родину незаконно вывезенных из Китая культурных реликвий. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Си Цзиньпин и президент Австрии единодушно согласились установить отношения дружественного стратегического партнерства между двумя странами В бедных сельских районах Синьцзяна будут построены 80 тыс. домов Успехи развития сельского хозяйства с высококогорной спецификой в уезде Юаньмоу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России232
Поставщики бытовой техники увеличивают цены306
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля173
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста107
Порошенко повторит действия США против России114
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение