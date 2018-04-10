Государственное управление по охране культурного наследия КНР сделало строгое представление британскому аукционному дому

Пекин, 10 апреля / Синьхуа / — Государственное управление по охране культурного наследия КНР опубликовало во вторник заявление в отношении выставленных британским аукционным домом Кентербери на грядущие 11 апреля торги лотов, внешне схожих с утерянными Китаем культурными реликвиями из старого дворца китайских императоров — Юаньминъюань.

В документе китайского ведомства говорится, что оно уже вступило в контакт с аукционом Кентербери через различные каналы и требует соблюдать дух международных конвенций и принципы профессиональной этики, уважать культурные права и национальные чувства китайского народа и прекратить продажу с молотка и рекламную деятельность в отношении вышеуказанных памятников материальной культуры.

Как стало известно, 9 апреля аукционный дом Кентербери четко дал понять, что отказывается снимать с торгов лоты, которые якобы являются утерянными Китаем культурными реликвиями из дворца Юаньминъюань.

Текст заявления Государственного управления по охране культурного наследия КНР гласит, что уважение культурного наследия своей страны и других государств, содействие возвращению незаконно вывезенных реликвий в страну происхождения являются широким консенсусом международного сообщества и последовательной позицией китайского правительства.

Данное управление заявило, что оно будет уделять пристальное внимание ходу этого дела и будет продолжать следовать соответствующим международным конвенциям и положениям китайских законов, а также использовать все необходимые средства для содействия возвращению на родину незаконно вывезенных из Китая культурных реликвий. -0-