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Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,25%
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Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,25% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, производителей товаров массового потребления и недвижимости.
На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General подорожал на 0,25%, индекс ADX General вырос на 1,00%.
В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Db islamic bk (DU:DISB), которые подорожали на 0,130 п. (2,43%), закрывшись на отметке в 5,480. Котировки Emaar properti (DU:EMAR) выросли на 0,070 п. (1,25%), завершив торги на уровне 5,660. Бумаги Gulf navigatio (DU:GNAV) выросли в цене на 0,010 п. (0,98%), закрывшись на отметке 1,030.
Лидерами падения стали акции Gulf General Investment (DU:GGIC), цена которых упала на 0,028 п. (9,76%), завершив сессию на отметке 0,259. Акции Aramex (DU:ARMX) поднялись на 0,140 п. (3,26%), закрывшись на уровне 4,160, а Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN) снизились в цене на 0,016 п. (2,24%) и завершили торги на отметке 0,698.
В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Ad Natl Energy (AD:TAQA), которые подорожали на 5,38% до отметки 0,980, Ad Natl Ins Co (AD:ADNI), которые набрали 5,26%, закрывшись на уровне 3,600, а также акции Al Khazna Ins (AD:AKIC), которые повысились на 4,35%, завершив сессию на отметке 0,240.
Лидерами падения стали акции Commercial Bank International (AD:CBI), которые снизились в цене на 8,86%, закрывшись на отметке 0,720. Акции компании Waha Capital (AD:WAHA) потеряли 3,26% и завершили сессию на уровне 1,780. Котировки Eshraq Properties Co PJSC (AD:ESHR) снизились в цене на 2,63% до отметки 0,7400.
На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в плюсе (14), а котировки 5 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 13 компаний подорожали, 7 снизились, a 9 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Gulf General Investment (DU:GGIC) упали до минимума, упав на 9,76%, 0,028 п., и завершили торги на отметке 0,259. Котировки акций Ad Natl Energy (AD:TAQA) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 5,38%, 0,050 п., и завершили торги на отметке 0,980. Котировки акций Commercial Bank International (AD:CBI) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 8,86%, 0,070 п., и завершили торги на отметке 0,720. Котировки акций Al Khazna Ins (AD:AKIC) выросли до исторического минимума, повысившись на 4,35%, 0,010 п., и завершили торги на отметке 0,240.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,36%, или 0,86, достигнув отметки $64,28 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,35%, или 0,93, до $69,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,02%, или 0,30, до отметки $1.339,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,00% до 3,6732, а котировки EUR/AED повысились на 0,05%, достигнув отметки 4,5269.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 89,50.
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