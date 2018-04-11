Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General прибавил 1,40%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги среды разнонаправленно за счет укрепления секторов услуг, недвижимости и финансов и инвестиций. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах транспорта, страхования и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General подорожал на 1,40%, индекс ADX General опустился на 0,47%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Gulf General Investment (DU:GGIC), которые подорожали на 0,021 п. (8,11%), закрывшись на отметке в 0,280. Котировки Tabreed (DU:TABR) выросли на 0,090 п. (5,59%), завершив торги на уровне 1,700. Бумаги Emaar properti (DU:EMAR) выросли в цене на 0,270 п. (4,77%), закрывшись на отметке 5,930.

Лидерами падения стали акции Natl cement co (DU:NCC), цена которых упала на 0,340 п. (10,00%), завершив сессию на отметке 3,060. Акции Takaful-em (DU:TKFE) поднялись на 0,190 п. (9,90%), закрывшись на уровне 1,730, а Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN) снизились в цене на 0,023 п. (3,30%) и завершили торги на отметке 0,675.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Union Insurance Co PSC (AD:UNIN), которые подорожали на 13,64% до отметки 1,50, Rak Cement Co (AD:RKCC), которые набрали 8,45%, закрывшись на уровне 0,770, а также акции Ad Natl Energy (AD:TAQA), которые повысились на 7,14%, завершив сессию на отметке 1,050.

Лидерами падения стали акции Emirates Ins C (AD:EIC), которые снизились в цене на 10,00%, закрывшись на отметке 6,30. Акции компании Commercial Bank International (AD:CBI) потеряли 9,72% и завершили сессию на уровне 0,650. Котировки Rak Cmt&Cons (AD:RAKC) снизились в цене на 9,57% до отметки 0,850.

На Дубайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (24) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 4 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 16 компаний подешевели, 11 выросли, a 5 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Takaful-em (DU:TKFE) упали до 52-недельного минимума, упав на 9,90%, 0,190 п., и завершили торги на отметке 1,730. Котировки акций Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN) упали до 52-недельного минимума, упав на 3,30%, 0,023 п., и завершили торги на отметке 0,675. Котировки акций Commercial Bank International (AD:CBI) упали до 3-летнего минимума, упав на 9,72%, 0,070 п., и завершили торги на отметке 0,650. Котировки акций Ad Natl Energy (AD:TAQA) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 7,14%, 0,070 п., и завершили торги на отметке 1,050. Котировки акций Rak Cmt&Cons (AD:RAKC) упали до минимума, подешевев на 9,57%, 0,090 п., и завершили торги на отметке 0,850.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,13%, или 0,74, достигнув отметки $66,25 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,00%, или 0,71, до $71,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,55%, или 7,40, до отметки $1.353,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED снизилась на 0,00% до 3,6729, а котировки EUR/AED повысились на 0,21%, достигнув отметки 4,5478.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,17% до 89,17.