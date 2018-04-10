В Дубае покупатели предпочитают роскошную «вторичку» новостройкам

Суммарная стоимость сделок с жильем премиум-класса составила $1,44 млрд в течение первых трех месяцев 2018 года, по данным исследовательской компании Property Monitor. За это время продажа вилл значительно превышала транзакции с объектами на стадии строительства, где цены еще не синхронизировались с ослабевающим рынком жилья. В целом, сумма сделок со строящимися домами и квартирами упала на $453 млн или на 28% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает Mansion Global.

Стоимость недвижимости премиум-класса в Дубае находилась в свободном падении с 2014 года, когда обвал цен на нефть ударил по благосостоянию региона и множества покупателей в эмирате. Последние рыночные данные показывают, что рынок жилья эмирата достиг нижней границы спада, но застройщики не торопятся снижать цены.

По словам заместителя директора Luxhabitat Салли Энн Гхаи, покупатели признали ценность инвестиций в охлажденный вторичный рынок роскошной собственности, так как продавцы здесь более охотно снижают цены, адаптируясь под актуальное состояние экономики.

Наиболее успешными в первом квартале 2018 года были такие районы как Dubai Marina, Downtown Dubai и Palm Jumeirah. Причем на Dubai Marina приходилось 20% всех сделок с роскошным жильем в Дубае.

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