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Питерская компания предложила обследовать омский СКК Блинова почти в два раза дешевле
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Питерская компания предложила обследовать омский СКК Блинова почти в два раза дешевле 

ОмскПресс 1 час назад
По данным сайта единой информационной системы в сфере закупок, победителем конкурса на техническое обследование здания спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова на улице Декабристов стало ООО «Главленэксперт» из Санкт-Петербурга. Компания предложила сумму на 41,25% ниже начальной цены контракта. В итоге на техобследование СКК имени Блинова потратят 470 тысяч рублей.
Питерским специалистам придется за 45 дней успеть обследовать и выявить дефекты и повреждения конструкций кровли, покрытия и стилобата здания 1986 года постройки, передает «Новый Омск». На сегодняшний день в здании закрыты входная группа и ледовая арена.
По словам министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрия Крикорьянца, по итогам обследования будет подсчитана сумма, которая необходима на ремонт комплекса. На ремонт здания чиновники планируют найти внебюджетные средства.
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