Минпромторг РФ поддержит проекты по развитию обрабатывающей промышленности в Югре 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ будет поддерживать проекты в области обрабатывающей промышленности, реализуемые в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра). Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных на Югорском промышленном форуме.
"Если себя чувствует хорошо индекс обрабатывающей промышленности, то чувствует себя хорошо и индекс промышленности в целом. Хорошо, что регион уделяет особое внимание индексу обрабатывающего производства, мы сегодня смотрели ряд инвестиционных предложений. Мы будем поддерживать те инвестиционные проекты, которые сегодня были представлены", — сказал Беспрозванных.
Министр отметил, что у ХМАО-Югры есть три основных направления промышленности, которые надо развивать. «Нефтегазовое машиностроение — это приоритетное направление, важно, чтобы регион четко собрал для себя рынок, в частности, заказы госкорпорации по машиностроительному оборудованию. Второе — это лесопереработка и лесная промышленность. Третье — переработка твердых полезных ископаемых», — отметил Беспрозванных.
Как добавил в беседе с ТАСС заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Забозлаев, индекс обрабатывающей промышленности в регионе составляет около 98%.
Югорский промышленный форум проходит в Ханты-Мансийске 10-11 апреля, он посвящен стратегическим приоритетам промышленного развития автономного округа, связанным с локализацией новых производств и диверсификацией региональной экономики. Организаторами мероприятия выступают ООО «Югра-Экспо» при поддержке регионального департамента промышленности и Фонда развития Югры. ТАСС выступает информационным партнером форума.