Минпромторг РФ поддержит проекты по развитию обрабатывающей промышленности в Югре

"Если себя чувствует хорошо индекс обрабатывающей промышленности, то чувствует себя хорошо и индекс промышленности в целом. Хорошо, что регион уделяет особое внимание индексу обрабатывающего производства, мы сегодня смотрели ряд инвестиционных предложений. Мы будем поддерживать те инвестиционные проекты, которые сегодня были представлены", — сказал Беспрозванных.

Министр отметил, что у ХМАО-Югры есть три основных направления промышленности, которые надо развивать. «Нефтегазовое машиностроение — это приоритетное направление, важно, чтобы регион четко собрал для себя рынок, в частности, заказы госкорпорации по машиностроительному оборудованию. Второе — это лесопереработка и лесная промышленность. Третье — переработка твердых полезных ископаемых», — отметил Беспрозванных.

Как добавил в беседе с ТАСС заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Забозлаев , индекс обрабатывающей промышленности в регионе составляет около 98%.