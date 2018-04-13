Кто скупает российские акции?

Обвал на рынке акций РФ , начавшийся в понедельник, встретил серьезное сопротивление со стороны покупателей. Кому понадобились подешевевшие российские бумаги?

В понедельник рынок акций буквально рухнул, бумаги многих эмитентов дешевели на 15-20%, однако по итогам торгового дня большинство акций смогло закрыться выше минимальных отметок, а затем в течение недели наблюдалось восстановление. Ранее "Вести. Экономика" уже писали, что отдельные бумаги смогли даже пойти к новым вершинам.

Так кто же покупал подешевевшие бумаги? Первыми, безусловно, стали представители менеджмента компаний. Как сообщает "Интерфакс", "НОВАТЭК" и лично Михельсон в "черный понедельник" скупали акции компании на миллионы долларов — впервые после почти 8-месячного перерыва.

Компания сообщила, что в рамках обратного выкупа акций 9 апреля купила на открытом рынке 113,07 тыс. акций (включая те, что обращаются в виде GDR). Группа только за один день могла потратить на это от 136 млн до 146 млн руб. До этого последнюю сводку о байбэке компания выпускала в середине августа 2017 г. Лично председатель правления газовой компании Леонид Михельсон направил на покупку GDR своей компании $2,009 млн Также известно, что двое членов правления Сбербанка купили акции банка во время обвала, ставшего, к слову, для этих бумаг рекордным за 10 лет.

Как сообщает пресс-служба банка, зампредправления и финансовый директор Александр Морозов , а также зампред, курирующий кибербезопасность, Станислав Кузнецов приобрели бумаги в общей сложности на 45 млн руб.

В общем, руководство ряда компаний верит в перспективу роста акций своих компаний и честно тратит на это свои деньги.

Менеджмент компаний поддержали и инвесторы из США . Пока власти страны вводят санкции, инвесторы пытаются купить подешевевшие бумаги и заработать на росте.

Так, крупнейшие американские ETF, ориентированные на российские акции, зафиксировали крупный приток капитала. Так, например, Direxion Daily Russia Bull 3X Shares зафиксировал рекордный с 2015 г. приток новых средств от клиентов. ETF работают таким образом, что деньги сразу направляются на покупку акций. Данный фонд большую часть средств направляет в бумаги Сбербанка (9,16% от портфеля), "Газпром" (8,66%), "ЛУКойл" (7,71%), "Татнефть" (6,92%) и "НОВАТЭК" (6,25%).

На следующий день после обвала фонд получил $22,15 млн, которые направил на скупку бумаг на Мосбирже . В среду, 11 апреля, приток средств вырос вдвое: он достиг $40,9 млн и стал рекордным за всю историю данных etf.com.

Другой ETF, ориентированный на Россию, кстати, получил во вторник приток в $16,2 млн В общем, покупателей нашлось более чем достаточно, и, как следствие, мы увидели резкое уверенное восстановление котировок, однако можно предположить, что падение на российском рынке еще не закончилось. Все же обвал устроили крупные спекулянты, и не факт, что это они скупали ETF, это могли быть более мелкие инвесторы.

Кроме того, внешний фон для рынка акций РФ пока остается позитивным: нефть торгуется на максимуме с 2014 г., американский рынок пока подрастает, но в любой момент ситуация может измениться: достаточно одной записи в Twitter Трампа.