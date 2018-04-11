Информационную IT-платформу проекта «Бажен» презентовали на Югорском промышленном форуме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК , 11 апреля. / ТАСС /. Информационную IT-платформу проекта «Бажен» презентовали на Югорском промышленном форуме. Презентацию системы провел исполнительный директор ПО «Бажен» Кирилл Стрижнев на круглом столе «Национальный проект „Бажен“. Взгляд в будущее».

Совет директоров "Газпрома" в марте этого года принял решение реорганизовать «Газпромнефть-Хантос» и выделить из него в отдельное юридическое лицо ООО «Технологический центр Бажен», который будет заниматься разработкой технологий добычи российского аналога сланцевой нефти США — баженовской свиты.

Стрижнев отметил, что к ключевым событиям 2018 года в рамках проекта «Бажен» относится «создание IT-платформы по проекту „Бажен“ с открытым доступом». По его словам, эта цифровая платформа является новым форматом для отрасли в целом.

"Работа разбита на три фазы: сначала мы создаем информационный сайт-визитку, вторая фаза — концу года мы для всех участников проекта создадим платформу с возможностью вхождения через личный кабинет для создания проектных баз данных и единого информационного поля. То есть партнеры проекта, которые будут участвовать в этой платформе, получат доступ к общим результатам по работе скважин и к исходной информации технологического центра «Бажен». А дальше эта платформа будет изменяться до возможности создания совместных IT-продуктов на этой площадке", — пояснил Стрижнев.

Также он обратил внимание, что уже на втором этапе все участники проекта смогут формировать внутри системы проектные базы данных, автоматически создавать соглашения и объединяться несколькими командами для участия в одном проекте по созданию какого-либо оборудования или технологии.

Ранее ТАСС сообщал, что «Газпром нефть» планирует вложить к 2021 году 7,5 млрд рублей в проект по созданию отечественных технологий и оборудования для баженовской свиты. В частности, компания получила для проекта от Минэнерго статус национального, который может помочь «Газпром нефти» в получении под него льгот.

По его словам, после введения нового вида недропользования, будут выделяться полигоны для тестирования новых технологий добычи нефти, на эти участки не будут распространятся обязательства по объему добычи нефти.

Также Забозлаев отметил, что специальные меры поддержки могут быть распространены на представителей малого и среднего бизнеса, которые в рамках реализации проекта «Бажен» будут представлять новые технологии и высокотехнологичное оборудование.

"Сейчас комплексной подготовкой предложений и сопровождением будет заниматься региональный Фонд развития промышленности ", — пояснил он.

Баженовская свита

Поиском эффективных технологий для разработки трудноизвлекаемой нефти в России занимается «Газпром нефть» в качестве оператора профильного национального проекта, развитие которого поможет существенно нарастить производство этого вида сырья к 2025 году.

Компания будет «обкатывать» технологии на участке Баженовской залежи, потенциальные ресурсы которой составляют около 18-60 млрд тонн. Ее разработку нефтяники называют «второй жизнью» для западносибирских месторождений.

Коммерческая добыча нефти из баженовской свиты может начаться уже в 2025 году.

Баженовская свита — группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около 1 млн кв. км в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (часто называемую сланцевой нефтью). Запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми.

О форуме

Югорский промышленный форум проходит в Ханты-Мансийске 10-11 апреля, он посвящен стратегическим приоритетам промышленного развития автономного округа, связанным с локализацией новых производств и диверсификацией региональной экономики. Организаторами мероприятия выступают ООО «Югра-Экспо» при поддержке регионального департамента промышленности и Фонда развития Югры.

ТАСС выступает информационным партнером форума.