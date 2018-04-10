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Курс доллара и евро побил рекорды: что творится в обменниках
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Курс доллара и евро побил рекорды: что творится в обменниках 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вопреки утешающим прогнозам, москвичи бросились скупать подорожавшую валюту
Выросший на фоне расширения американских санкций курс доллара и евро не на шутку напугал россиян — они срочно кинулись скупать валюту (на бирже к часу дня евро взлетел до 77 руб, доллар — до 62,5). Итог — в небольших столичных обменниках, которые могли похвастаться выгодным (насколько это возможно) курсом деньги стремительно заканчиваются, а где-то их уже и вовсе нет.
Знакомой валютной истерией запахло в воздухе уже в понедельник, когда рубль пополз вниз. Правда, как оказалось, грамотные москвичи почувствовали, что введенные в пятницу санкции просто так не пройдут, и отправились в обменники уже на выходных.
На улице Красная Пресня — около 10 банков разной степени привилегированности и три небольших обменника. Курс скачет: буквально в соседних банках различие в стоимости валют достигало четырех рублей. Итого самый дешевый евро, который удалось найти, стоит 73 рубля, самый дорогой — 77. Продать повыгоднее — а валюту уже начали продавать — можно максимум за 79-80 рублей. Американскую купюру еще можно найти по 60 рублей. Или нет?
Сколько вам евро нужно? Ну 150 есть, — усмехнулись в подвальном обменнике. — Люди покупали все выходные, вчера весь день, сегодня. Уже продавать начали, вот как раз 100 евро продали. Берите, через пару часов уже не будет.
И это при этом, что там европейская валюта стоила около 75 рублей. В остальных трех пунктах ситуация была не на много веселее — к полудню вторника евро там просто не было.
А вы продавайте, уже пора, — посоветовали мне в одной такой точке.
Но как говорилось в одном мультфильме, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное… Пора на дверях обменника вешать знаменитую цитату премьера: «Денег нет, но вы держитесь!»
Ситуация с долларом медленно и верно ухудшается: пока зеленые банкноты в небольших обменниках есть, поменяют даже тысячу. Но опять же по прогнозам операторов, и эти деньги могут запросто закончиться к вечеру.
Операторы касс сами немного шокированы: как призналась девушка в одном из этих небольших обменников, по закону жанра народ должен затаиться и ждать, когда валюта снова поползет вниз. Но, вопреки прогнозам, москвичи отчего-то бросились судорожно скупать, что есть.
Вы думаете, это последний скачок? — спрашивает меня консультант в отделении банка, обставленном не бедно: кожаные диванчики, накрахмаленные «воротнички». — Пока к нам клиенты идут. Логика изменилась: люди пуганые уже, ждут самого плохого. Поэтому пока берут по мелочи, хотя бы 100-200 евро стараются обменять на случай предстоящего роста…
Потом парень осекается и тут же сам себя поправляет: дескать, знал бы какой будет курс, жил бы на Мальдивах… При этом, как нам объяснили в другом отделении, проиграют исключительно те, кто планирует покупать по-крупному: от 1000 евро или долларов.
— В остальных случаях разница будет ну в 100 рублей, ну в 200, — разъяснила девушка за кассой. — Большинство этого не понимает.
Интересно, что консультанты самых разных банков сплошь и рядом советовали исключительно покупать, пугая предстоящим ростом. Может, действительно, стоит к ним прислушаться, а может именно они таким образом и нагоняют истерику, опустошая кассы.
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