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Гендир «Казань Арены»: нам предлагали $ 2 млн за коммерческое название стадиона
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Гендир «Казань Арены»: нам предлагали $ 2 млн за коммерческое название стадиона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Генеральный директор «Казань Арены» Радик Миннахметов рассказал, что стадиону поступали предложения о продаже названия арены.
«Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 млн долларов объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет. Мы привлекли сюда много инвестиций. Даже тот же медиафасад — его ведь не за бюджетные средства построили. Пришёл московский инвестор и сделал его почти за 8 млн долларов. Мы за годы нашего управления привлекли не менее 500 млн рублей. Только сегодня некоторые партнёры у нас начинают выходить с арендных каникул. И где-то через год мы должны выйти на цифру 50-60 млн рублей в год, и это только с аренды, не учитывая футбольных матчей. Это почти треть нашего бюджета. Потом мы построим те самые офисные помещения, которые должны приносить доход примерно в таком же размере. В перспективе, если всё это считать, у нас точно позитивный баланс. В итоге на сегодняшний день мы отрабатываем примерно половину бюджета. Были желающие купить название стадиона. Рыночная оценка при самом минимуме — 1 млн долларов в год. Нам были готовы дать 2 млн Мы решили, что это хорошая идея с экономической точки зрения, поскольку стадион вышел бы на операционную прибыль. Но нам не разрешили. У нас и так хорошее название», — цитирует Миннахметова «Реальное время».
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