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Владелец NYSE: мы не исключаем запуск критовалютных фьючерсов
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Владелец NYSE: мы не исключаем запуск критовалютных фьючерсов 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Компания International Exchange Inc. (ICE), собственник и оператор New York Stock Exchange (NYSE), держит руку на пульсе криптовалютного рынка. Общаясь с журналистами Bloomberg, Джефри Спречер, глава и основатель ICE, отметил, что сегодня неразумно упускать из виду криптовалюты, а также заявил, что он не исключает возможность запуска криптовалютных фьючерсных контрактов на одной из торговых платформ своей компании. «Это тренд, который мы не можем игнорировать сегодня. Люди возлагают больше надежд на парня по имени Сатоси Накамото, чем на тех, кто работает в Федеральной резервной системе», — сказал предприниматель. По его словам, сегодняшний спад рынка совсем не означает, что ICE теперь будет смотреть на цифровые валюты с недоверием. Например, совсем недавно компания стала партнером криптовалютного стартапа Blockstream, который помогает ей собирать информацию о котировках криптовалют для институциональных клиентов ICE. Напомним, на сегодняшний день с биткойновыми фьючерсами работают только две американские биржи — CBOE и CME, базирующиеся в Чикаго.
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фото: New York Times
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